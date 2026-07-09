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MVG-Chaos um Hauptbahnhof: Störung behoben, massive Behinderungen bis 13 Uhr

Am Donnerstagvormittag kommt es zu Störungen auf mehreren zentralen U-Bahnlinien. Das sagt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) aktuell dazu.
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Aktuell gibt es eine Störung auf mehreren U-Bahnlinien. Auch die U2 ist betroffen.
Aktuell gibt es eine Störung auf mehreren U-Bahnlinien. Auch die U2 ist betroffen. © dpa

Wegen einer Stellwerkstörung kommt es seit 9 Uhr zu Verspätungen auf den Linien U1, U2 und U7. Inzwischen sei die Störung zwar behoben, aber in der Folge komme es laut MVG im Bereich Kolumbusplatz bis Hauptbahnhof noch zu erheblichen Verspätungen sowie vorzeitigen Fahrzeugwendungen. Betroffen sind demnach noch die Linien U1 und U2. 
 

Zur Umfahrung gibt es laut MVG folgende Alternativen: 

  • U1 ab Olympia-Einkaufzentrum via U3 (Sendlinger Tor <> Marienplatz <> Moosach)
  • U2 ab Scheidplatz via U3 (Sendlinger Tor <>  Marienplatz <> Moosach)
  • U2 ab Innsbrucher Ring via U5 (Laimer Platz <> Hauptbahnhot <> Neuperlach Süd)

Im Innenstadtbereich sollen Reisende auf S-Bahn, Bus oder Tram ausweichen.

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2 Kommentare
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  • FredC2 vor einer Stunde / Bewertung:

    Wie bei allen techischen Systemen kann man vorausschauend in die Infrastruktur und (Zug)material investieren, oder man betreibt es auf Verschleiß, ersetzt also erst dann, wenn was kaputt oder hart am Anschlag ist.
    Ich hab' da so eine Ahnung, für welche Variante sich die MVG entschieden hat...

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  • Huldreich vor einer Stunde / Bewertung:

    MVG = Steig aus und geh! Unsere tägliche MVG - Katastrophe gib uns heute und vergib den Schuldigen, denn sie wissen nicht, was sie tun, leider! 🤮👹👎🏿👺

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