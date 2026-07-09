MVG-Chaos um Hauptbahnhof: Störung behoben, massive Behinderungen bis 13 Uhr

Am Donnerstagvormittag kommt es zu Störungen auf mehreren zentralen U-Bahnlinien. Das sagt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) aktuell dazu.

Aktuell gibt es eine Störung auf mehreren U-Bahnlinien. Auch die U2 ist betroffen.

Wegen einer Stellwerkstörung kommt es seit 9 Uhr zu Verspätungen auf den Linien U1, U2 und U7. Inzwischen sei die Störung zwar behoben, aber in der Folge komme es laut MVG im Bereich Kolumbusplatz bis Hauptbahnhof noch zu erheblichen Verspätungen sowie vorzeitigen Fahrzeugwendungen. Betroffen sind demnach noch die Linien U1 und U2.



Zur Umfahrung gibt es laut MVG folgende Alternativen:

U1 ab Olympia-Einkaufzentrum via U3 (Sendlinger Tor <> Marienplatz <> Moosach)

U2 ab Scheidplatz via U3 (Sendlinger Tor <> Marienplatz <> Moosach)

U2 ab Innsbrucher Ring via U5 (Laimer Platz <> Hauptbahnhot <> Neuperlach Süd)

Im Innenstadtbereich sollen Reisende auf S-Bahn, Bus oder Tram ausweichen.