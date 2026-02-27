Mutter und Baby bei Busunfall in München verletzt – Polizei bittet um Hilfe

Der Fahrer eines beigefarbenen Autos zwingt in Sendling-Westpark einen Linienbus am Donnerstagnachmittag zur Vollbremsung. Eine 30-Jährige stürzt und reißt ihren Kinderwagen samt Baby mit.

Ein beigefarbenes Auto hat am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr im Bereich Hansa- und Garmischer Straße einen Bus der Linie 157 geschnitten. Der Busfahrer konnte gerade noch bremsen. Der Autofahrer flüchtete, die Polizei ermittelt.

Riskantes Abbiegemanöver

Der mit etwa 20 Passagieren besetzte Bus war wie auch der nicht identifizierte Pkw laut Polizei stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Hansa- und Garmischer Straße zog der Autofahrer völlig überraschend rüber auf eine der beiden Rechtsabbiegerspuren. Der Busfahrer machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor eine 30 Jahre alte Mutter im Bus das Gleichgewicht. Sie stürzte und riss dabei den Kinderwagen mit, in dem ihr einjähriger Sohn saß. Mutter und Kind wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Bub hatte eine blutige Lippe. Die Mutter erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Der Autofahrer verschwand, ohne sich um die Folgen seines riskanten Manövers zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen, die den Unfall kurz nach 17 Uhr gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon: 089/29100.