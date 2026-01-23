Mutmaßlicher Sexualstraftäter in Portugal festgenommen: Taten ereigneten sich in München

Der Fall führt zurück ins Frühjahr 2023 nach Bayern: Portugiesische Ermittler fassen einen Mann, dem in Deutschland eine lange Haftstrafe droht.

Die Polizei in Portugal hat einen Mann festgenommen, der von den deutschen Justizbehörden wegen Vergewaltigung und Körperverletzung gesucht wurde. Der 43-Jährige sei nach längeren Ermittlungen und Überwachungen am Dienstag im Großraum Porto gefasst worden, teilte die Kriminalpolizei in Lissabon mit. Seine Nationalität wurde nicht bekanntgegeben.

Verdächtiger lebte in München

Die Taten, die dem Mann zur Last gelegt werden, sollen sich laut der Mitteilung der "Polícia Judiciária" im Frühjahr 2023 in der Region München ereignet haben. Dort habe der Tatverdächtige damals gelebt. Das mutmaßliche Opfer sei eine damalige Partnerin des Beschuldigten, hieß es.

Dem in Porto gefassten Mann droht eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. (Archivfoto) © Andreas Drouve/dpa-tmn

Der Mann soll die Frau mehrfach körperlich und psychisch misshandelt und einmal auch vergewaltigt haben. Dafür könne er in Deutschland zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt werden.