Mutmaßlicher Feuerteufel in München nach zwei Brandstiftungen an Wohnhäusern gefasst
Ein zunächst unbekannter Täter hat auf einer Terrasse an einem Mietshaus im Bereich des Kiem-Pauli-Wegs in Laim am 26. Mai, einem Dienstag, gegen 3 Uhr morgens ein Feuer gelegt. Eine 73-Jährige, die in dem Mietshaus ein Stockwerk darüber wohnt, hat nach Polizeiangaben durch den Qualm eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Rentnerin kam ins Krankenhaus. Die Spuren am Tatort deuteten bereits damals laut Polizei auf vorsätzliche Brandstiftung hin. Das Kommissariat 13 hatte umgehend die Ermittlungen übernommen. Dabei konnten die Fahnder am Tatort einen Brandbeschleuniger nachweisen.
Es gibt eindeutige Parallelen zwischen den Taten
Die Ermittlungen führten K13 zu einem weiteren Branddelikt. Am 21. Mai, einem Donnerstag, gegen 3.05 Uhr, war an einem Wohngebäude in Sendling auf der Terrasse ebenfalls ein Brand ausgebrochen. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer und informierte den Notruf. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand aber trotzdem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Auch diesmal ergaben sich für die Ermittler der Kripo Hinweise auf einen Brandbeschleuniger und vorsätzliche Brandstiftung.
Tatverdächtiger ist einschlägig polizeibekannt wegen Brandstiftung
Wie bei solchen Fällen üblich, überprüften die Fahnder einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige, die bereits früher Feuer gelegt haben sollen und erwischt worden waren. Dabei stießen die Beamten auf einen 23 Jahre alten Deutschen, der in Sendling wohnt. Der Münchner ist bereits mehrmals in der Vergangenheit wegen Brandstiftung aufgefallen. Drei Mal war gegen ihn bereits ermittelt worden, beim ersten Fall war er 18 Jahre alt. Die Tatzeit in den frühen Morgenstunden und der Modus operandi stimmen bei den beiden jüngsten Brandstiftungen in Sendling und Laim überein.
Münchner sitzt in Untersuchungshaft
Der verdächtige Münchner wurde am Mittwoch dieser Woche an seiner Wohnanschrift in Sendling angetroffen und, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, festgenommen. Der 23-Jährige wurde wegen schwerer Brandstiftung angezeigt. Er befindet sich nun in Haft. Das Kommissariat 13 führt weiterhin die Ermittlungen.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen