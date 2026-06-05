Mutmaßlicher Feuerteufel in München nach zwei Brandstiftungen an Wohnhäusern gefasst

Ein 23 Jahre alter Deutscher aus München soll im Mai in den Stadtteilen Sendling und Laim auf Terrassen von zwei Wohngebäuden Feuer gelegt haben. Dabei wurde eine Rentnerin verletzt. Wie die Fahnder dem Verdächtigen auf die Spur kamen und was über ihn bekannt ist.

Auf den Terrassen von zwei Wohngebäuden in Laim und in Sendling hat es im Mai gebrannt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, der für beide Brandstiftungen veratwortich sein soll. (Symbolbild)

Ein zunächst unbekannter Täter hat auf einer Terrasse an einem Mietshaus im Bereich des Kiem-Pauli-Wegs in Laim am 26. Mai, einem Dienstag, gegen 3 Uhr morgens ein Feuer gelegt. Eine 73-Jährige, die in dem Mietshaus ein Stockwerk darüber wohnt, hat nach Polizeiangaben durch den Qualm eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Rentnerin kam ins Krankenhaus. Die Spuren am Tatort deuteten bereits damals laut Polizei auf vorsätzliche Brandstiftung hin. Das Kommissariat 13 hatte umgehend die Ermittlungen übernommen. Dabei konnten die Fahnder am Tatort einen Brandbeschleuniger nachweisen.

Es gibt eindeutige Parallelen zwischen den Taten

Die Ermittlungen führten K13 zu einem weiteren Branddelikt. Am 21. Mai, einem Donnerstag, gegen 3.05 Uhr, war an einem Wohngebäude in Sendling auf der Terrasse ebenfalls ein Brand ausgebrochen. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer und informierte den Notruf. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand aber trotzdem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Auch diesmal ergaben sich für die Ermittler der Kripo Hinweise auf einen Brandbeschleuniger und vorsätzliche Brandstiftung.

Tatverdächtiger ist einschlägig polizeibekannt wegen Brandstiftung

Wie bei solchen Fällen üblich, überprüften die Fahnder einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige, die bereits früher Feuer gelegt haben sollen und erwischt worden waren. Dabei stießen die Beamten auf einen 23 Jahre alten Deutschen, der in Sendling wohnt. Der Münchner ist bereits mehrmals in der Vergangenheit wegen Brandstiftung aufgefallen. Drei Mal war gegen ihn bereits ermittelt worden, beim ersten Fall war er 18 Jahre alt. Die Tatzeit in den frühen Morgenstunden und der Modus operandi stimmen bei den beiden jüngsten Brandstiftungen in Sendling und Laim überein.

Münchner sitzt in Untersuchungshaft

Der verdächtige Münchner wurde am Mittwoch dieser Woche an seiner Wohnanschrift in Sendling angetroffen und, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, festgenommen. Der 23-Jährige wurde wegen schwerer Brandstiftung angezeigt. Er befindet sich nun in Haft. Das Kommissariat 13 führt weiterhin die Ermittlungen.