Muss nicht immer größer sein! Münchnerin tauscht 7-Zimmer-Wohnung: So lebt sie jetzt

Jeder zehnte Münchner lebt in einer Wohnung der städtischen Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen. Doch was tun, wenn die Größe nicht mehr passt? Christina Herrera (60) hat auf 130 Quadratmetern in Ramersdorf sechs Kinder großgezogen. Nun sind fast alle ausgezogen. So hat ihr Umzug in eine kleine, günstigere Wohnung im Viertel geklappt.

31. Juli 2025 - 11:09 Uhr

Fühlt sich freier: Christine Herrera Krebber (60) mit Familienhund Flynn vor exotischer Tapete in der neuen Wohnküche. © Nina Job

Allein die Größe des Flurs war imposant: 15 Meter lang, 1,40 Meter breit, ideal zum Herumtoben für kleine Kinder. In der Sieben-Zimmer-Wohnung in Ramersdorf hat die gebürtige Münchnerin Christine Herrera Krebber ihre sechs Kinder großgezogen. Etwa zwei Tonnen Lebensmittel hat sie hier jedes Jahr in den dritten Stock geschleppt, das hat einer ihrer Söhne ausgerechnet. Einen Lift gab es nicht. Die alte Wohnung hatte sieben Zimmer und einen 15 Meter langen Flur. Hier zieht bald eine neue Familie ein. © privat 30 Jahre lang war die 130 Quadratmeter große Wohnung Christine Herreras Zuhause. Doch mittlerweile lebt nur noch ihr jüngster Sohn Felix (17) bei ihr. Die anderen Kinder sind längst ausgezogen. Die Wohnung in der Melusinenstraße war zu groß geworden, die Miete wurde für die alleinerziehende Mutter zunehmend zur Belastung. Nun ist es ihr mithilfe der städtischen Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen gelungen, die Großfamilien-Wohnung gegen eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zu tauschen. Die 60-Jährige konnte in ihrem Viertel bleiben, wohnt nur ein paar Häuser weiter. "Ich bin die glücklichste Mutti und Oma der Welt", sagt sie. Zwei Jahre lang suchte die Mutter vergeblich nach einer kleineren Wohnung. Viele Ältere leben in Wohnungen, die ihnen eigentlich zu groß geworden sind. Doch eine kleinere zu finden, die weniger als die alte Wohnung kostet, ist in München bekanntermaßen extrem schwierig. Zwei Jahre lang suchte Christine Herrera vergeblich auf dem freien Markt und über die Tauschbörse der Landeshauptstadt. Die Rettung kam schließlich vom Vermieter selbst. Kaum jemand weiß, dass die Münchner Wohnen ihren Mietern beim Wohnungstausch hilft. Bei Christine Herrera klappte es innerhalb von wenigen Monaten. Auf diesem Spielplatz im Innenhof haben einst ihre sechs Kinder gespielt. Heute spielen Christine Herreras Enkel hier. © Nina Job Christine Herreras Kinder, als sie klein waren: Sie sind alle in der 7-Zimmer-Wohnung groß geworden. © privat "Die Entscheidung, mir etwas Kleineres zu suchen, war ein schmerzhafter Prozess. An der Wohnung hängen so viele Erinnerungen", erzählt die Mutter. Sie konnte sich nicht vorstellen, in ein anderes Viertel zu ziehen oder gar in eine andere Stadt. "Alte Bäume sind tief verwurzelt, ich kenne hier jeden Baum, jeden Strauch, jede Familie. Ich bin im Viertel aufgewachsen, zur Schule gegangen, ich habe immer hier im Umkreis von wenigen Kilometern gewohnt. Alles ist liebevoll vertraut." Und obwohl sie die leeren Zimmer an Sprachstudenten untervermietete, belastete sie die monatliche Miete zunehmend. "Ich hatte für Münchner Verhältnisse eine Spottmiete, 1523 Euro warm. Aber wenn die Kinder ausziehen und das Kindergeld und der Unterhalt ausbleiben, wird es immer schwieriger alles zu stemmen." Ich habe von morgens bis abends geschuftet. Die Wissenschaftspublizistin (Medizin) sagt: "Ich habe von morgens bis abends geschuftet,"ich hab nur noch funktioniert." Drei Jobs hatte sie zuletzt. Sie fragte sich, wie lange sie das durchhalten würde und wie es weitergehen sollte, wenn sie mal Rentnerin ist. Dann kam die befreiende Nachricht von der Münchner Wohnen: Drei Häuser weiter im selben Wohnblock wurde eine 2-Zimmer-Wohnung frei: 46 Quadratmeter mit einer großzügigen Wohnküche, Bad und einem etwa 19 Quadratmeter großen Zimmer. Ihre Quadratmeter-Miete konnte sie "mitnehmen". Heute zahlt sie nur noch ein Drittel der vorherigen Miete, nämlich 550 Euro warm. Platz ist in der kleinsten Hütte: Hier arbeitet und schläft die Mutter. Der Spiegelschrank vergrößert das nur sechs Quadratmeter große Zimmer optisch. © Nina Job Das große Zimmer hat ihr Sohn bezogen, Christine Herreras Zimmer ist der kleinste Raum in der Wohnung: Er ist nur etwa sechs Quadratmeter klein. Sie hat ihn mit einem großen, verspiegelten Wandschrank optisch vergrößert. Hier schläft und arbeitet die sechsfache Mutter. "Ich habe zwar weniger Raum, aber mehr Leben!", sagt sie aus tiefster Überzeugung. Das Zimmer von Sohn Felix (17): Das Fenster geht zum Hof raus. © Nina Job Die 60-Jährige arbeitet nun weniger, hat mehr Zeit für Dinge, die ihr wichtig sind. Zum Beispiel, um sich um ihre Enkel zu kümmern oder im Gemeinschaftshof zu garteln. Und Familienhund Flynn scheint auch glücklich: "Die vielen Stufen haben ihm große Probleme gemacht, er wollte gar nicht mehr Gassi gehen", sagt Herrera. "Seit wir im Erdgeschoss wohnen, gehen wir so viel spazieren wie noch nie."



Etwa jeder zehnte Münchner wohnt in einer Wohnung der städtischen Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen. Sie ist mit rund 74.000 Wohnungen, die sie verwaltet, einer der größten Vermieter in der Stadt. So funktioniert der Wohnungstausch (nur für Mieter der Münchner Wohnen): Kontaktieren Sie den Mieterservice: 089/877662-5800. Die Immobilienverwaltung ermittelt den angeforderten Bedarf, wie die Wohngegend, die Größe, Barrierefreiheit. Wenn eine passende Wohnung frei wird, meldet sich die Münchner Wohnen bei Ihnen.