Muss es immer größer sein? Münchnerin tauscht 7-Zimmer-Wohnung: So lebt sie jetzt

Jeder zehnte Münchner lebt in einer Wohnung der städtischen Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen. Doch was tun, wenn die Größe nicht mehr passt? Christina Herrera (60) hat auf 130 Quadratmetern in Ramersdorf sechs Kinder großgezogen. Nun sind fast alle ausgezogen. So hat ihr Umzug in eine kleine, günstigere Wohnung im Viertel geklappt.

30. Juli 2025 - 22:33 Uhr