Musikclubs in München geehrt: Applaus-Award in der Muffathalle

Applaus für die kleinen Bühnen in Deutschland: Beim Applaus-Award wurden einige Münchner Clubs für ihr Livemusikprogramm ausgezeichnet.

Applaus für diejenigen, die Live-Musik am Leben halten: In der Muffathalle wurde am Montagabend der Applaus-Award verliehen – einer der höchstdotierten Kulturpreise des Bundes. Insgesamt 88 Auszeichnungen gingen an Clubs in ganz Deutschland, fünf davon nach München.

Der Applaus Award

Der Preis wird von der Initiative Musik vergeben, der zentralen Fördereinrichtung für Popularmusik und Jazz. Sie zeichnet im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Einrichtungen aus, die regelmäßig ein vielfältiges und sorgfältig zusammengestelltes Konzertprogramm anbieten. Dafür stellt der Bund jedes Jahr rund zwei Millionen Euro an Preisgeldern bereit.

Münchens Preisträger 2025

In München wurden der Jazzclub Unterfahrt und der Milla Club in der Kategorie "Beste Livemusikprogramme" ausgezeichnet und erhalten jeweils 40.000 Euro. In der Kategorie "Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen" gingen Auszeichnungen an das Kafe Kult, den Verein "Offene Ohren" mit seinem Schwerpunkt auf Improvisationsmusik sowie an die Seidlvilla. Sie werden jeweils mit 10.000 Euro unterstützt.

Der Award wurde 2013 erstmals in Hamburg vergeben und wird seitdem jedes Jahr in einer anderen Stadt verliehen. 2015 fand die Verleihung erstmals in München statt.