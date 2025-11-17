AZ-Plus

Musikclubs in München geehrt: Applaus-Award in der Muffathalle

Applaus für die kleinen Bühnen in Deutschland: Beim Applaus-Award wurden einige Münchner Clubs für ihr Livemusikprogramm ausgezeichnet.
Autorenprofilbild Maja Aralica
Maja Aralica |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Im Muffatwerk wurden beim Applaus-Award 88 Auszeichnungen verliehen. Fünf davon gingen an Münchner Clubs.
Im Muffatwerk wurden beim Applaus-Award 88 Auszeichnungen verliehen. Fünf davon gingen an Münchner Clubs. © Muffatwerk

Applaus für diejenigen, die Live-Musik am Leben halten: In der Muffathalle wurde am Montagabend der Applaus-Award verliehen – einer der höchstdotierten Kulturpreise des Bundes. Insgesamt 88 Auszeichnungen gingen an Clubs in ganz Deutschland, fünf davon nach München.

Der Applaus Award

Der Preis wird von der Initiative Musik vergeben, der zentralen Fördereinrichtung für Popularmusik und Jazz. Sie zeichnet im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Einrichtungen aus, die regelmäßig ein vielfältiges und sorgfältig zusammengestelltes Konzertprogramm anbieten. Dafür stellt der Bund jedes Jahr rund zwei Millionen Euro an Preisgeldern bereit.

Münchens Preisträger 2025

In München wurden der Jazzclub Unterfahrt und der Milla Club in der Kategorie "Beste Livemusikprogramme" ausgezeichnet und erhalten jeweils 40.000 Euro. In der Kategorie "Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen" gingen Auszeichnungen an das Kafe Kult, den Verein "Offene Ohren" mit seinem Schwerpunkt auf Improvisationsmusik sowie an die Seidlvilla. Sie werden jeweils mit 10.000 Euro unterstützt.

Der Award wurde 2013 erstmals in Hamburg vergeben und wird seitdem jedes Jahr in einer anderen Stadt verliehen. 2015 fand die Verleihung erstmals in München statt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.