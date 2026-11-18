Fast 60.000 Euro bekommt eine Mieterin aus dem Glockenbachviertel nach ihrer Klage zurück. Sie habe deutlich zu viel bezahlt, so das Gericht. Ihre Vermieter gehören zu den reichsten Familien Münchens.

Das Münchner Glockenbachviertel ist eine beliebte Wohngegend: Für ihre 70 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung dort hatte Daniela C. seit dem Frühjahr 2020 zu viel bezahlt.

Vier Jahre hat ein Münchner Rechtsstreit gedauert, der nun ein Ende fand: Mietervereinsmitglied Daniela C. (43) bekommt fast 60.000 Euro Miete zurück. Die Münchnerin hatte mithilfe des Mietervereins die Mietpreisbremse gezogen.

Ein paar Ikea-Möbel und die Wohnung gilt als "möbliert"

Für ihre 70 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung im Glockenbachviertel hatte Daniela C. seit dem Frühjahr 2020 1650 Euro kalt bezahlt. Sie selbst wohnt seit 2009 in der Wohnung, zunächst als WG-Mitglied. Mit einem neuen Mietvertrag ab 2020 erhöhte sich die Miete jährlich aufgrund eines Staffelmietvertrags. Am Ende lag sie bei rund 1822 Euro kalt. Ein paar Ikea-Möbel dienten als Begründung dafür, dass die Wohnung mit dem neuen Mietvertrag deutlich teurer als „möbliert“ vermietet wurde.

Doch auch für möblierte Wohnungen gilt die Mietpreisbremse. Und die Miete lag deutlich über der erlaubten Höhe. Deswegen bekommt Daniela C. nun mit Zinsen für den Zeitraum ab Mai 2020 insgesamt 58.110,54 Euro zurück. Die Miete muss auf rund 1173 Euro kalt monatlich abgesenkt werden.

Mieterin kämpfte sechs Jahre lang

Pädagogin Daniela C. holte sich vor sechs Jahren Hilfe im Mieterverein, zwei Jahre später landete ihr Fall vor Gericht. Über die Mietpreisbremse hatte sie sich informiert. „Ich möchte auch andere motivieren, dass sie für ihr Recht kämpfen“, sagt sie.

Vermieterin ist eine Firma rund um Stefanie Brandl. Die Familie Brandl ist eine der reichsten Familien Münchens, der laut Mieterverein auch die Metzgereikette Vinzenzmurr gehört. Bereits in der Vergangenheit war das Unternehmen mieterunfreundlich aufgefallen.

Daniela C. blieb nur der Rechtsweg. Bei Mietpreisbremsenfällen greift jedoch in einigen Fällen die Rechtsschutzversicherung über den Mieterverein nicht, da der Mietvertrag vor der Mitgliedschaft abgeschlossen sein muss. Gerichtskosten können schnell Tausende Euro betragen.

Vor Gericht unterstützte Stephan Immerfall Mieterin Daniela C. © Mieterverein

Mieterverein bietet neuen Service für solche Fälle

Um Mitgliedern auch in solchen Fällen Sicherheit geben zu können, hat der Mieterverein den Service „Jetzt Miete sparen“ gegründet. Mieter treten ihre Forderungen ab. Die Forderungseinzugshilfe verfolgt die abgetretenen Ansprüche ohne Kostenrisiko. Soweit „Jetzt Miete sparen“ erfolgreich ist, erhält der Service als Erfolgshonorar einen Anteil der Forderung.

Für die Rechte von Mietenden kämpfen bei „Jetzt Miete sparen“ Stephan Immerfall und Volker Rastätter. Immerfall hat Daniela C. vor Gericht vertreten. Er nennt das Urteil „grundlegend“. Denn das Gericht stellte auch fest, dass „Jetzt Miete sparen“ das Recht hat, Rechte für Mietende einzuklagen.

Der Münchner Mietspiegel sei ordnungsgemäß erstellt, so das Gericht. Aber ohne hinreichende Begründung dürfe nicht der Höchstwert aus dem Mietspiegel für die angemessene Miete laut Mietpreisbremse herangezogen werden.

Die Mietpreisbremse errechnet sich aus der ortsüblichen Vergleichsmiete, die sich über den Mietspiegel zusammensetzt, plus zehn Prozent. Bei einer möblierten Wohnung darf ein Möblierungszuschlag berechnet werden. Die Mietpreisbremse gilt für seit August 2019 abgeschlossene Mietverträge.

Vermieterin zeigt sich kompromisslos

Selbst als nach dem erstinstanzlichen Urteil klar war, dass die Miete zu hoch sei, gab es keine Bereitschaft der Vermieterin, die überhöhte Miete vor Ende des Berufungsverfahrens abzusenken, so Immerfall. „Wir konnten diese Kompromisslosigkeit vonseiten der Vermieterin nicht verstehen“, sagte der Anwalt.

Noch ist der Spuk für Daniela C. nicht ganz zu Ende. Gegen das Urteil hat die Vermieterin beim Bundesgerichtshof die Zulassung der Revision beantragt. Der Mieterverein glaubt, dass die Chancen dafür eher schlecht stehen.