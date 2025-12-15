Münchnerin nach brutalem Raubüberfall im Krankenhaus

Die 25-Jährige war im Münchner Stadtteil Am Hart zu Fuß unterwegs, als der bislang unbekannte Täter von hinten an sie herantrat. Er bedrohte sie mit einem Messer und schlug ihr ins Gesicht.

Bei einem Raubüberfall Am Hart droht der Täter dem Opfer mit einem Messer. (Symbolbild)

Eine 25 Jahre alte Münchnerin war am Samstagabend gegen 20 Uhr zu Fuß im Stadtteil Am Hart im Bereich des Starenwegs unterwegs. Sie war auf dem Heimweg, als sie plötzlich von hinten angegriffen wurde. Ein fremder Mann, vermutlich ein Jugendlicher, umklammerte sie zunächst.

München: Der Täter droht mit einem Messer

Der Angreifer hielt die 25-Jährige an beiden Armen fest. Dann bedrohte er sie mit einem Messer und, so ein Polizeisprecher, griff nach der über der Schulter getragenen Handtasche. Nach einer kurzen Rangelei schlug der unbekannte Täter der 25-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend zu Fuß mit der Handtasche des Opfers.

Opfer kommt verletzt in Klinik

Die 25-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei dem Raubüberfall Prellungen und Schürfwunden im Gesicht. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Kommissariat K21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 15 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er trug eine graue Mütze, eine dunkelgrüne

Winterjacke mit Kapuze und eine schwarze Hose.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Starenweg, Sperlingweg und Ingolstädter Straße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.