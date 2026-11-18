Die Frau fährt rückwärts aus ihrer Garage, als sich die Ereignisse überschlagen. Das E-Auto beschleunigt plötzlich extrem und dreht sich dabei um 180 Grad. Die Fahrerin wird herausgeschleudert und unter dem Hyundai eingeklemmt.

Eine 70-Jährige ist bei einem missglückten Ausparkmanöver aus ihrem Wagen geschleudert und unter dem Pkw eingeklemmt worden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Die 70-Jährige stieg am Dienstagmorgen in ihren Hyundai Ioniq und drückte aufs Gaspedal. Elektroautos haben eine enorme Beschleunigung, das könnte in diesem Fall der Rentnerin aus Trudering-Riem zum Verhängnis geworden sein.

Der Stromer schoss rückwärts aus der Garage. Dabei drehte sich der Wagen nach Angaben eines Polizeisprechers um 180 Grad um die eigene Achse.

Die 70-Jährige war nach Informationen der Polizei nicht angeschnallt, als sie losfuhr und hatte zudem die Fahrertür einen Spalt geöffnet. Durch die enorme Beschleunigung und die Drehung des Fahrzeugs wurde die Münchnerin aus dem Hyundai geschleudert. Der Wagen kam erst an einer Böschung zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit ihren Beinen unter dem Auto eingeklemmt.

Passanten verständigten Polizei und Rettungsdienst. Die 70-Jährige hatte bei dem Unfall Frakturen an beiden Unterschenkeln und den Sprunggelenken erlitten. Sie wurde in die Notaufnahme einer Klinik gebracht.

Wie es genau zu diesem außergewöhnlichen Unfall gekommen ist, untersucht die Verkehrspolizei. Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren. Bei dem misslungenen Ausparkmanöver wurden außer dem Hyundai zudem ein Zaun und die Böschung beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.