Münchnerin (70) fällt auf falschen Krankenhausmitarbeiter rein: Geld und Goldmünzen weg

Ein Unbekannter gibt vor, aus einem Münchner Krankenhaus anzurufen und löst bei einer über 70-Jährigen massive Angst um die eigene Tochter aus. Am Ende übergibt die Münchnerin Bargeld und Goldmünzen.

Ein Betrüger überredete eine Frau in München am Telefon dazu, Goldmünzen und Bargeld zu übergeben. (Symbolbild)

In München ist eine über 70-Jährige Opfer eines Callcenterbetrugs geworden. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau von einem Unbekannten angerufen, der sich als Mitarbeiter eines Münchner Krankenhauses ausgab. Er behauptete demnach, die Tochter der Seniorin habe Krebs und benötige dringend eine teure medizinische Behandlung.

Durch geschickte Gesprächsführung habe der Anrufer erheblichen Druck aufgebaut. Die Frau übergab schließlich an ihrer Wohnadresse im Stadtteil Moosach Bargeld und Goldmünzen im Wert eines sechsstelligen Betrags an zwei unbekannte Täter. Erst später sei ihr der Betrug bewusst geworden. Sie erstattete Anzeige.