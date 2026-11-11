Münchner Zollbeamte finden 22 getrocknete Seepferdchen in Reisekoffer
Zollbeamte haben 22 getrocknete Seepferdchen bei der Kontrolle eines Reisenden am Flughafen in München beschlagnahmt. Die Tiere wurden am Wochenende bei der Kontrolle eines Koffers entdeckt, wie die Behörde mitteilte. Weil der Reisende die erforderlichen artenschutzrechtlichen Dokumente nicht vorlegen konnte, zogen die Beamten die Seepferdchen ein.
"Der Schutz bedrohter Tierarten beginnt bereits bei der Einreise. Der Zoll trägt dazu bei, den illegalen Handel mit geschützten Tieren aufzudecken und die Einhaltung der geltenden Artenschutzbestimmungen sicherzustellen" so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.
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