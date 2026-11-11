Beim Öffnen eines Koffers am Münchner Flughafen finden Zollbeamte eine bedrohte Tierart.

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Zollbeamte haben 22 getrocknete Seepferdchen bei der Kontrolle eines Reisenden am Flughafen in München beschlagnahmt. Die Tiere wurden am Wochenende bei der Kontrolle eines Koffers entdeckt, wie die Behörde mitteilte. Weil der Reisende die erforderlichen artenschutzrechtlichen Dokumente nicht vorlegen konnte, zogen die Beamten die Seepferdchen ein.

Diese 22 getrocknete Seepferdchen haben Zollbeamte am Flughafen München beschlagnahmt. © Zoll

"Der Schutz bedrohter Tierarten beginnt bereits bei der Einreise. Der Zoll trägt dazu bei, den illegalen Handel mit geschützten Tieren aufzudecken und die Einhaltung der geltenden Artenschutzbestimmungen sicherzustellen" so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.