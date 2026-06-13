Drei Hobbyhistoriker versammeln ihr ganzes Stadtgeschichte-Wissen auf einer neuen Webseite – und werden jetzt sogar Podcaster. Damit das Material für Münchens Jugend erhalten bleibt. Am Wochenende stellen sie ihr Projekt beim Stadtgeburtstag vor.

Wissen Sie, welche Urkunde als Geburtsschein Münchens bezeichnet wird? Nein? Hier ist die Antwort: Es ist der Augsburger Schied von 1158, den Kaiser Barbarossa unterzeichnet hat. Und haben Sie davon gehört, dass Münchner Ziegelbarone einst italienische Kinder für sich haben schuften lassen, die sie Mulis genannt haben? Und was symbolisiert eigentlich die Form der Brezn mit ihren verschlungenen Ärmchen? Nie gehört? Es sind zwei betende, vor der Brust verschränkte Arme. Weshalb die Brezn im Mittelalter auch als heiliges Gebäck gegolten hat.

Und damit, liebe AZ-Leserinnen und Leser, können Sie schon drei von etlichen Münchenquiz-Fragen lösen, die Ihnen am Wochenende (13./14. Juni) am Stadtgeschichte-Standl beim Stadtgründungsfest begegnen werden. Es steht während der Feierlichkeiten zum 868. Stadtgeburtstag am Marienplatz, nahe dem Kaufhaus Beck.

Drei Hobbystadthistoriker mit großem Wissen

Drinnen im Standl stehen mit Rudi Hartbrunner (75), Roland Krack (77) und Gerhard Willhalm (69) drei Herren, die sich anzusprechen lohnt. Alle drei sind seit Jahrzehnten Hobbystadthistoriker und Geschichtensammler – und kennen Münchens Historie wie nur wenige. "Unser Quiz ist ziemlich knifflig", sagt Hartbrunner. "Wenn man da mitspielt, soll man was lernen." Sogar langjährige Stadtführer hätten bislang nicht alle Fragen beantworten können.

Ihr München-Quiz ist nur ein kleiner Teil eines großen Projekts, das die drei Herren jetzt vorstellen wollen. Ab sofort ist nämlich ihre neue große Stadtwissen-Webseite namens "Münchner Zeitensprünge" online ( ). Und dort pflegen sie seit Monaten Stück für Stück alle historischen Fakten, Bilder, Karten und Chroniken ein, die sie angesammelt haben. "Und zwar nicht nur touristische Standardinfos mit Kirchen, Palästen und Königen", sagt Rudi Hartbrunner. "Im Mittelpunkt bei uns stehen die Einwohner, die München über Jahrhunderte geprägt haben, mit ihren Geschichten, ihrem Alltag und ihrem Leben."

Jahrestage, Personen, historische Orte

13.600 Datensätze sind auf der Webseite schon erfasst, dazu rund 2000 historische Orte auf einer München-Karte beschrieben und zwölf Quizze gebaut. Man kann auf einem Zeitstrahl nach Ereignissen suchen, sich Personen und Jahrestage erklären lassen oder Suchbegriffe eingeben. "Damit das ganze Wissen nicht verschwindet, wenn wir mal tot sind", sagt Rudi Hartbrunner. "Und weil wir die Jugend begeistern wollen, dass sie selber weiterforscht und irgendwann mal unsere Webseite übernimmt", fügt Kollege Roland Krack an.

Es sei nämlich so, dass Münchens Stadtgeschichtsvereine und Projektgruppen, von denen es – verteilt auf viele Stadtviertel – um die 20 gibt, immer mehr überaltern. Dabei sei Stadtgeschichte ein ganz wunderbares Hobby.

Pensionierter Kripobeamter mit Spürnase

Roland Krack, pensionierter Kripobeamter aus Englschalking, kam vor Jahren zu seinem Hobby, weil er eine neugierige Spürnase sei. "Mich interessiert jedes Fuzerl. Wenn ich einen Fassadenschnörkel sehe, dann will ich wissen, warum der da ist." 2002 hat er, inspiriert von der Geschichtswerkstatt Neuhausen, den Verein für Stadtteilkultur im Münchner Nordosten gegründet, der inzwischen 380 Mitglieder hat. Da bearbeite er Bogenhausen und die umliegenden Dörfer.

Taxiunternehmer und Straßensammler

Gerhard Willhalm aus Neuperlach war früher Taxiunternehmer mit 50 Mitarbeitern, und manche Münchner dürften ihn als Erfinder der privaten Webseite "Das Münchner Straßenverzeichnis" kennen, für die er viel Zeit im Stadtarchiv verbringt. Nicht nur alle aktuellen Straßennamen erklärt er in seinem Verzeichnis, sondern auch die, die es früher mal gegeben hat. Wie er darauf kam? "Weil ich meinen Taxlern mal endlich München erklären wollte", sagt er, "viele wussten so gut wie nix über die Stadt. Als mich dann mal einer gefragt hat, was die Alte Pinakothek ist, hat’s mir gelangt."

Von der Räterevolution bis zu den Beatles

Beide nennen ihren Dritten im Bunde, Rudi Hartbrunner, als Münchenkenner-Vorbild. Der gelernte Fernmeldehandwerker aus Berg am Laim und frühere Betriebsratschef macht seit 35 Jahren Stadtführungen und hat 15 Bücher zur Stadtgeschichte geschrieben. Da dreht es sich mal um die Räterevolution, mal um die Beatles in München, mal um Bier, Wein und Rausch.

Münchner Zeitensprünge, auch als Podcast

Die letzten Wochen haben die drei Hobbyhistoriker auch viel Zeit damit verbracht, ihre ersten fünf Stadtgeschichte-Podcasts aufzunehmen. "Münchner Zeitensprünge" heißt die Reihe. Folge 2 erzählt "die wahre Geschichte hinter Münchens Gründungslegende".

Ideen für zehn Folgen gebe es aktuell, sagt Rudi Hartbrunner, "und jetzt suchen wir weitere München-Experten als Gesprächspartner." Was die Herren ebenfalls freuen würde: "Falls junge Leute auf Instagram oder Tiktok etwas zur Stadtgeschichte machen wollen und dafür Zahlen, Fakten und Geschichten brauchen: Einfach bei uns melden. Wir füttern alle Interessierten kostenlos."

Mehr Infos: - dort sind auch die Podcasts zu finden.

AZ-Info: Stadtgeburtstag

Dieses Wochenende (13./14. Juni) feiert München seinen 868. Stadtgeburtstag. Von Odeonsplatz über Marienplatz bis in die Sendlinger Straße wird die Altstadt zur Feiermeile mit Live-Musik und Tanz auf mehreren Bühnen. Außerdem geboten: ein Handwerkerdorf, Volksfest am Odeonsplatz, kostenlose Führungen durch die Altstadt und das Bennofest. Straßenkünstler und die historische Stadtwache der Würmesia feiern auch mit.

Sa 10.30-23 Uhr, So 11-21.30 Uhr