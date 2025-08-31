Münchner Wohnung völlig ausgebrannt: Eine Person ist tot

Bei einem massiven Brand in München wurde am Samstagmorgen eine Frau verletzt. Nach den Löscharbeiten kam jedoch für eine Person jede Hilfe zu spät.

Nach den Löscharbeiten in Milbertshofen machte die Feuerwehr eine böse Entdeckung. In der Wohnung lag eine leblose Person.

Am Samstag (30. August) kurz nach Mitternacht sind die Münchner Einsatzkräfte mehrfach alarmiert worden. Mehrere Anrufe erreichten die Einsatzleitstelle. Die Rede war von einem massiven Feuer in Milbertshofen, im Umgriff der Korbinianstraße sowie Wallensteinstraße.

Eine der Zeuginnen ist Bewohnerin des Mehrparteienhauses. Sie hatte gegen Mitternacht plötzlich Rauch gerochen, ging auf ihren Balkon und konnte sofort sehen, woher der Geruch kommen musste. Bei einem Blick nach oben schossen Flammen aus einer der Wohnungen oberhalb ihres Stockwerks.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Aus dem dritten Stock schossen die Flammen

Auch sie wählte daraufhin sofort den Notruf. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eilten zu dem Mehrfamilienhaus und begegneten den lodernden Flammen eines Apartments im dritten Stock des Hauses.

Nun wurden alle Bewohner des Hauses wachgeklingelt. Rettungskräfte brachten die Anwohner ins Freie. Manche hatten das Feuer eigenständig bemerkt und hatten sich bereits selbst ins Freie gerettet. Bis zu 50 Personen zählten die Rettungskräfte.

Die ausgebrannte Wohnung ist völlig zerstört

Eine 46-jährige Anwohnerin hatte offenbar den Rauch des Feuers eingeatmet und sich dabei leicht verletzt. Nach einer Behandlung durch Rettungsdienst vor Ort musste sie nicht mehr in der Klinik versorgt werden. Die Münchner Feuerwehr löschte den Brand zwar zügig. Die Wohnung war komplett ausgebrannt.

Um weitere Brandherde auszuschließen, betraten die Feuerwehrleute nun die völlig zerstörte Wohnung.

Ist es ein Bewohner? Die tote Person konnte noch nicht identifiziert werden

Während dieser Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte eine weitere Person, die in der Wohnung lag. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Alter, Geschlecht und Todesursache sind noch unklar. Die Person konnte bislang nicht identifiziert werden.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auch über die Brandursache wird noch gerätselt. "Derzeit können wir keine Ursache ausschließen", sagte eine Polizeisprecherin.