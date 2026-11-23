Der Showpalast München begeistert aktuell mit der Lichtershow "Lumagica". Doch seit einiger Zeit macht sich ein Saboteur an den Lichtfiguren zu schaffen. Böse ist man dem Täter aber nicht wirklich.

Wer gerne einmal eine Weltreise unternehmen möchte, dem dafür aber die Zeit und/oder das Geld fehlt, der dürfte im Showpalast München sehr gut aufgehoben sein. Aktuell lädt dort die Lichtershow "Lumagica" auf einem 1,5 Kilometer langen Rundweg Besucher ein, auf den Spuren von Phileas Fogg "In 80 Tagen um die Welt" zu reisen.

Mehr als 750.000 LED-Lichter, leuchtende Figuren und interaktive Stationen verwandeln den Showpalast in Fröttmaning in eine funkelnde Erlebniswelt und begeistern die Besucher. Doch offenbar scheint sich jemand an diesem abwechslungsreichen Lichterpark zu stören, denn in jüngster Vergangenheit ist es dort wiederholt zu mutmaßlichen Sabotageakten an Stromkabeln gekommen.

Videoaufzeichnungen erwischen Täter in flagranti

Dahinter steckte allerdings kein Vandale auf zwei Beinen, sondern ein Täter, der es faustdick hinter den Ohren bzw. in diesem Fall Löffeln hat. Videoaufnahmen zeigen den Täter auf frischer Tat: einen Hasen, der genüsslich an den Kabeln knabberte und sie durchbiss. Auf diese Weise knipste Meister Lampe einem Elefanten und einem Panda einfach mal so das Licht aus.

In flagranti erwischt. Videoaufzeichnen zeigen Meister Lampe, wie der dem Elefanten das Licht ausknipst. © Lumagica

Aber nicht nur diese Aufzeichnungen, auch Köttel und ein Hasenbau nähren den Verdacht, dass es sich bei dem Saboteur um Meister Langohr handelt.

Parkchef ist dem Täter nicht böse

Wenn die Beweislast, welche die eigens berufene Soko Bunny lieferte, auch erdrückend sein mag, sieht man von Sanktionen gegen die tierischen Täter ab. "Bei uns sind alle Tiere willkommen, egal ob aus Licht oder real. Wichtig ist uns ein friedliches Miteinander und dass sich jeder an die Hausordnung hält. Die Kabel der anderen sind unantastbar. Oder besser gesagt, unanknabberbar", sagt Parkchef Severin Pimperl.