Um einen U-Bahnhof zu modernisieren, müssen die Stadtwerke München an mehreren Wochenenden bis zum 21. Juni ein Gleis sperren.

Im Zuge der Sanierung soll der U-Bahnhof Innsbrucker Ring laut MVG "auch ein neues Gesicht" bekommen.

U-Bahn-Fahrgäste müssen sich an den nächsten Wochenenden auf Unannehmlichkeiten in den Abendstunden einstellen. Die Stadtwerke München (SWM) sanieren am U-Bahnhof Innsbrucker Ring: "Zur Durchführung der Bauarbeiten muss am Wochenende durchgehend ein Gleis gesperrt werden."

U5: Sanierung am U-Bahnhof Innsbrucker Ring hat Einschränkungen zur Folge

Die U5 verkehrt laut einer Mitteilung der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im Zeitraum von Donnerstag, 30. April, bis Sonntag, 21. Juni, am Wochenende von freitags (etwa 22.30 Uhr) bis sonntags (Betriebsschluss) sowie an Feiertagen nur zwischen Laimer Platz und Innsbrucker Ring.

An diesen Tagen gelten die Einschränkungen

Alternativ können die Fahrgäste zwischen Innsbrucker Ring und Neuperlach Süd die U8 respektive die U7 nutzen und am Innsbrucker Ring oder am Hauptbahnhof umsteigen. Am Innsbrucker Ring sei zum Teil ein Umstieg über das Zwischengeschoss notwendig.

Donnerstag, 30. April bis Sonntag, 3. Mai

Freitag, 15. Mai bis Sonntag, 17. Mai

Freitag, 22. Mai bis Montag, 25. Mai

Freitag, 29. Mai bis Sonntag, 31. Mai

Mittwoch, 3. Juni bis Sonntag, 7. Juni

Freitag, 12. Juni bis Sonntag, 14. Juni

Freitag, 19. Juni bis Sonntag, 21. Juni

Das Ersatzprogramm der MVG sieht folgendermaßen aus: Für die U5 fahren die U8 sowie am Freitag, 5. Juni die U7 zwischen Innsbrucker Ring und Neuperlach Süd. Ab dem Innsbrucker Ring fahren die beiden Verstärkerlinien aber nicht die Route der U5 ab.

Frische Farben für den U-Bahnhof Innsbrucker Ring

Stattdessen verkehren die Züge weiter über den U2-Linienweg via Giesing Bahnhof über das Sendlinger Tor zum Hauptbahnhof. Von dort setzen sie ihren regulären Fahrplan weiter zum Olympia-Einkaufszentrum (U7) beziehungsweise Olympiazentrum (U8) fort.

Zur Durchführung der Bauarbeiten muss an vielen Wochenenden durchgehend ein Gleis gesperrt werden. © SWM/MVG

Im Zuge der Sanierung bekomme der U-Bahnhof Innsbrucker Ring auch "ein neues Gesicht", so die MVG: "Im ersten Schritt werden die Hintergleisfassaden neugestaltet."

Blick auf den Zeitplan für die anstehende Gleissperrung auf der Linie U5. © SWM/MVG

Dafür würden zunächst die Paneele hinter den Gleisen zurückgebaut und der Beton teilweise saniert. Anschließend sollen die Wände einen neuen Farbanstrich erhalten.

Die Gestaltung orientiere sich an den bereits fertig gestellten U-Bahnhöfen Karl-Preis-Platz und Giesing Bahnhof: "Die Decke und die Beleuchtung werden zu einem späteren Zeitpunkt modernisiert."

Man informiere die Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen, heißt es bei der MVG. Weitere Informationen gebe es auf der Sonderseite unter dem Punkt "Gestaltung". Informationen zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf sowie in der App MVGO.