Münchner Traditionsbrauerei kooperiert mit Italo-Kette

Die Münchner Italiener-Kette L'Osteria erweitert ihr Sortiment – und kooperiert dabei mit einer Münchner Traditionsbrauerei.
Die Münchner Kette L'Osteria erweitert ihr Getränke-Sortiment mit einer Münchner Traditionsbrauerei.
Die Münchner Kette L'Osteria erweitert ihr Getränke-Sortiment mit einer Münchner Traditionsbrauerei. © IMAGO/Manfred Segerer (www.imago-images.de)

Die Restaurantkette L’Osteria und die Paulaner Brauerei bauen ihre Partnerschaft weiter aus. Ab Januar 2026 soll in den gut 110 deutschen L’Osteria-Standorten zusätzlich zum Münchner Hell auch Paulaner Weißbier ausgeschenkt werden. Weitere Restaurants in Europa sollen folgen. Zuvor wurde in den L'Osteria-Filialen deutschlandweit Erdinger Urweisse ausgeschenkt. 

Paulaner kooperiert mit L'Osteria

"Die Erweiterung unserer Zusammenarbeit ist Ausdruck einer gewachsenen, partnerschaftlichen Verbindung, die auf gegenseitigem Vertrauen, Loyalität und gemeinsamen Werten basiert", sagt Thomas Drossé, Geschäftsführer Vertrieb der Paulaner Brauerei Gruppe.

Die Partnerschaft zwischen Paulaner und L’Osteria stehe beispielhaft für den strategischen Kurs der Paulaner Brauerei Gruppe, ihre Präsenz im Bereich Systemgastronomie und Franchise gemeinsam mit etablierten Partnern weiter auszubauen, teil das Brauereiunternehmen mit. 

Italienische Küche aus München seit 1999

Die Systemgastronomie-Kette L’Osteria wurde 1999 in München gegründet und bietet italienische Küche an. Sie betreibt 170 Standorte in Deutschland und mehr als 200 in Europa. 

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • OnkelHotte vor 4 Stunden / Bewertung:

    kann das überhaupt zusammenpassen ?
    "eine Restaurantkette die italienischen Essen anbietet als Kult-Italiener anzupreisen" ?
    .
    Die Osteria Italiana in der Schellingstraße täte ich eher als Kult-Italiener bezeichnen

  • Zawusel vor 15 Stunden / Bewertung:

    L'Osteria hat ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Mozzarella und die Tomaten auf den Pizzen wirken total fad.

