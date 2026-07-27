Nach dem Tod von Bulle Otto ging es im Münchner Elefantenhaus nicht immer harmonisch zu. Warum sich die Situation jetzt verändern könnte.

Im Elefantenhaus des Münchner Tierparks Hellabrunn wird im kommenden Jahr Nachwuchs erwartet. Seit dem Frühjahr stehe fest, dass Elefantenkuh Temi wieder trächtig ist, teilte der Tierpark mit. Demnach wäre es der erste Zuwachs bei den Asiatischen Elefanten in München seit dem Tod von Bulle Otto vor rund einem Jahr.

Nachdem Otto, Temis Zweitgeborener, im Juni 2025 an einem Herpes-Virus gestorben war, haben sich die verbliebenen fünf Elefanten in Hellabrunn neu ordnen müssen – das sei nicht immer harmonisch verlaufen. Mittlerweile habe sich die Situation aber etwas gebessert, teilte eine Sprecherin des Zoos mit. Zwar müsse man die Elefantenkühe zeitweise trennen, doch hätten die Tierpfleger Wege gefunden, wie sich die Tiere annähern könnten.

Schwangerschaft könnte die Dynamik verändern

Temis veränderter Hormonhaushalt durch die erneute Schwangerschaft könnte die Dynamik im Gehege nun erneut verändern, heißt es. In Hellabrunn ist man in jedem Fall über die neue Nachricht begeistert: "Nach den Herausforderungen des vergangenen Jahres in der Elefantengruppe freuen wir uns sehr über diese Entwicklung", sagte Tierparkdirektor Rasem Baban. Der Geburtstermin wurde mittels Blut- und Urinproben auf August 2027 berechnet.