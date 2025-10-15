Ein Signal musste repariert werden. Das sorgte im morgendlichen Berufsverkehr für Umleitungen, Verzögerungen und ausfallende Züge.

Mitten im Berufsverkehr musste die Stammstrecke in München teilweise gesperrt werden. (Archivbild)

Update 10:31: Die Bahn meldet weiterhin die Störung des Betriebs. Es kann immer noch zu Verspätungen kommen, aber alle S-Bahnen fahren wieder die gewohnten Strecken, außer im Außenbereich ("Es kommt zusätzlich zu vorzeitigen Zugwenden auf den Außenbereichen der S-Bahn.")

Update 09:34 Uhr: Aufatmen: Der Verkehr auf der Stammstrecke wurde auf allen Linien wieder aufgenommen. Auf der Bahnseite heißt es aktuell "Bitte rechnen Sie noch mit Verspätungen von bis zu 20 Minuten im Gesamtnetz der S-Bahn, vereinzelt auch höher. Es kommt zusätzlich zu vorzeitigen Zugwenden auf den Außenbereichen der S-Bahn." Die Reparatur an einem Signal dauert noch an.

Update 09:01 Uhr: Die S2, die S3, die S5 und die S8 sind die ersten S-.Bahnen die wieder durch die Stammstrecke fahren.

Aktuelle Updates zur Sperrung finden S-Bahnfahrer unter:

Münchner Pendler brauchen aktuell zusätzliche Geduld. Am Mittwochmorgen wurde die wichtige S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing im Westen und dem Ostbahnhof gesperrt, wie aus den Störungsmeldungen der Bahn hervorgeht. Grund ist die Reparatur eines Signals. Auf der Seite wird zudem vor "deutlich verlängerten Reisezeiten" gewarnt. Zudem fahren viele Züge abweichend von ihrer eigentlichen Linienführung.

Betroffen waren die S1, die S2, S3, S4, S5, S6, S20 und die Flughafen-S-Bahn 8. Letztere umfuhr die Stammstrecke und hielt auch nicht am Leuchtenbergring. Die S7 von Wolfratshausen zum Hauptbahnhof verkehrte normal.