Ein Feuerwehr-Einsatz hat am Sonntag dafür gesorgt, dass die Stammstrecke für eine Weile gesperrt werden musste. Wegen der Rauchentwicklung hielten die S-Bahnen zunächst noch für einige Zeit nicht am Stachus.

Aufgrund der Anfahrt der Einsatzkräfte im Bereich des Christkindlmarkts kam es dort zu Behinderungen.

Update, 15. Dezember, 14.14 Uhr: Am Sonntag, 14.12., kam es mittags zu einer Sperrung der Stammstrecke. Wie die Feuerwehr bekanntgab, brannte im Tunnel zwischen Stachus und Marienplatz Unrat, der von den Einsatzkräften aber schnell gelöscht werden konnte. Die Sperrung hat "aus Sicht der Deutschen Bahn nicht unverhältnismäßig lange gedauert", teilte am Montag ein DB-Sprecher auf AZ-Nachfrage mit. Etwa eine halbe Stunde nach der ersten Meldung sei der Brand seinen Informationen nach bereits gelöscht gewesen.

"Bis sich wieder alles eingependelt hat, dauert es leider immer eine gewisse Zeit"

Die Streckensperrung konnte demnach anschließend aufgehoben werden, "nachdem die im Gleis befindlichen Personen" den Bereich verlassen hatten. Dabei handelte es sich um Feuerwehrleute, aber auch um DB-Mitarbeiter, die prüften, inwieweit die Infrastruktur Schaden genommen hatte.

"Insgesamt war die Strecke in der Folge etwa eine Stunde lang gesperrt – wegen der Rauchentwicklung hielten die S-Bahnen zunächst noch für einige Zeit nicht am Stachus, sondern fuhren dort ohne Halt durch", so der Bahn-Sprecher. Immer, wenn es in der Stammstrecke zu einer Unterbrechung komme, entstehe sehr schnell ein Rückstau: "Bis sich also nach der Freigabe wieder alles eingependelt hat, dauert es leider immer eine gewisse Zeit."

Aufgrund der Anfahrt der Einsatzkräfte im Bereich des Christkindlmarkts kam es dort zu Behinderungen. Zwei Stoßtrupps der Münchner Feuerwehr gingen unter Atemschutz von den Bahnhöfen Marienplatz und Karlsplatz/Stachus gegen den Brand vor und fanden brennenden Unrat vor.

Erstmeldung, 14. Dezember: Seit Sonntagmittag, 12 Uhr, war die Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Die Züge konnten nur abweichend der Linienführung verkehren.

Grund für die Beeinträchtigung war ein Feuerwehreinsatz, teilte die Deutsche Bahn mit. Wie die Feuerwehr bekanntgab, brannte im Tunnel zwischen Stachus und Marienplatz Unrat, der von den Einsatzkräften aber schnell gelöscht werden konnte.

Stand 15 Uhr ist der Einsatz beendet und die Stammstrecke wieder freigegeben. Trotzdem müssen Reisende aufgrund der Sperrung weiter mit Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen.

Die Stammstrecke war wegen eines Feuerwehreinsatzes komplett zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. (Archivbild) © imago/Ulrich Wagner

Eine wichtige Information für Reisende: DB-Fahrscheine werden für die Dauer der Störung in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

So verkehren die S-Bahn-Linien aktuell, diese Ersatzvarianten gibt es

Die S 1 fährt auch wieder durch die Stammstrecke.

Abweichung: S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing: Die S5 verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Giesing.

