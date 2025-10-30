Münchner Stammstrecke erneut gesperrt: An diesen Tagen ist Geduld gefragt

Wegen Bauarbeiten kommt es im November wiederholt zu Sperrungen der Münchner Stammstrecke. Welche Linien betroffen sind und wann Ersatzbusse fahren.

Wer im Herbst in München mit der S-Bahn unterwegs ist, muss sich auf Baustellen und Fahrplanänderungen einstellen. Im Oktober und November wird an der Stammstrecke und an verschiedenen Außenästen gewerkelt, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Bauarbeiten auf der Münchner Stammstrecke: Sperrungen und Schienenersatzverkehr

Die größten Einschränkungen auf der Stammstrecke gab es bereits am Wochenende vom 17. bis zum 20. Oktober. Weitere folgen nun während der Herbstferien, Anfang November.

Zwischen Freitag, 31. Oktober (22.20 Uhr) bis Montag, 10. November (5 Uhr) werden die S-Bahn-Gleise zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke gesperrt. Hier sollen Ersatzbusse im Fünf-Minuten-Takt fahren. Auf der übrigen Stammstrecke verkehren nur wenige Linien.

In der Nacht Samstag/Sonntag, 1./2. November 2025 (23 bis 8.30 bzw. 14.30 Uhr) besteht zusätzlich Ersatzverkehr mit Bussen auf der:

S2 Donnersbergerbrücke <> Allach

S3 Pasing <> Olching

S4 Pasing <> Geltendorf

S6 Pasing <> Tutzing

S8 Pasing <> Herrsching

In der Nacht Dienstag/Mittwoch 4./5.November (23 bis 7 Uhr) fahren zwischen Ostbahnhof und Pasing keine S-Bahnen. Es besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Ostbahnhof und Pasing.

Ostbahnhof-Pasing: Störungen an verschiedenen Nächten von 6. bis 31. Oktober

Änderung im Fahrplan S1: Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden in Moosach in diesen Nächten. Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Moosach ohne Halt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach in diesen Nächten.

Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden in Moosach in diesen Nächten. Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Moosach ohne Halt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach in diesen Nächten. S 2: Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden an der Hackerbrücke. Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt.

Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden an der Hackerbrücke. Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt. S3: Züge in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke. Züge in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing.

Züge in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke. Züge in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing. S4: Züge in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden in Pasing. Züge in/aus Richtung Trudering fallen zwischen Trudering und Pasing aus.

Züge in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden in Pasing. Züge in/aus Richtung Trudering fallen zwischen Trudering und Pasing aus. S5: Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Ostbahnhof. Züge in/aus Richtung Pasing fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus.

Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Ostbahnhof. Züge in/aus Richtung Pasing fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus. S6: Züge in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof, Gleis 2. Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing in diesen Nächten. Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Pasing ohne Halt in diesen Nächten.

Züge in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof, Gleis 2. Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing in diesen Nächten. Züge in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden am Hauptbahnhof oben und fahren von/bis Pasing ohne Halt in diesen Nächten. S7: Züge fahren planmäßig zwischen Hauptbahnhof und Wolfratshausen. S 8: Züge in/aus Richtung Flughafen/Airport beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke. Züge in/aus Richtung Herrsching beginnen/enden in Pasing.

Zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing besteht jeweils zwischen 22.20 Uhr und 5 Uhr ein Ersatzverkehr mit Bussen.

