Münchner Stadtsparkasse: Obdachlosenabwehr zur Weihnachtszeit

Nächstenliebe in der Weihnachtszeit? Offenbar nicht bei der Münchner Sparkasse. Im Internet kursiert ein Bild, das offenbar ein System zur Obdachlosenabwehr zeigt.

München - Mit rund -11 Grad war es bitterkalt in den letzten Nächten. Für Menschen ohne Dach über dem Kopf sind das lebensbedrohliche Temperaturen. Trotzdem will die Münchner Sparkasse offenbar verhindern, dass Obdachlose in ihren Schalterräumen Schutz suchen.

Bild von Münchner Bank geht viral

Ganz neu ist die Thematik nicht, durch einen Tweet des in München lebenden Journalisten Ronen Steinke wurde es jedoch wieder aktuell. Am Montag, 12. Dezember, postete er ein Bild, das den Schalterraum einer Münchner Sparkassen-Filiale zeigt. Auf einer breiten Fensterbank sind gezackte Stäbe angebracht. Ihr Zweck ist nicht ganz klar, doch eines verhindern sie auf jeden Fall: dass sich jemand dort hinlegen kann.

Steinke findet deutliche Worte für die Maßnahme der Stadtsparkasse. Die Bank solle sich schämen, denn: "Wenn ein Obdachloser nachts in eurem Schalterraum schlafen möchte, dann nicht, weil es ihm zu gut geht."

Das sagt die Stadtsparkasse zu den Vorwürfen

Handelt es sich wirklich um eine Installation, die der Abwehr von Obdachlosen dienen soll? Um welche Filiale handelt es sich eigentlich? Die AZ hat bei der Münchner Stadtsparkasse nachgefragt. Dort versucht man aktuell noch herauszufinden, um welchen Standort es sich konkret handelt. Der Pressesprecher kann jedoch nicht ausschließen, dass die Zacken obdachlose Menschen abschrecken sollen.

Mehr Information dazu folgen in Kürze.