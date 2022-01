Münchner Stadtrat beschließt Klimaschutz-Paket: 500 Millionen Euro bis 2025

München soll Deutschlands erste Großstadt werden, in der Gebäude weder mit Heizöl noch mit Erdgas beheizt werden. Am Mittwoch wurde vom Stadtrat ein großes Klimaschutz-Paket beschlossen.

Eine halbe Milliarde Euro will die Stadt München bis 2025 in den Klimaschutz investieren. (Archivbild)

München - Am Mittwoch hat der Stadtrat in der Vollversammlung ein Maßnahmenpaket beschlossen, um München in die Klimaneutralität zu führen. Bis 2025 soll dafür eine halbe Milliarde Euro ausgegeben werden.

Insgesamt beinhaltet das Bündel der Stadt 68 Einzelmaßnahmen. Mit der Umsetzung einer kommunalen Wärmestrategie soll München die erste deutsche Großstadt werden, die Gebäude ohne Heizöl und Erdgas beheizt – die Kosten sollen dabei aber sozial verträglich bleiben.

München: Kommunale Förderung für Gebäudeeigentümer

Die Sanierung und der Umstieg auf erneuerbare Energien durch Gebäudeeigentümer werden zum einen durch den Bund gefördert, zum anderen durch ein kommunales Münchner Förderprogramm.

Noch in diesem Jahr sollen die sogenannten Energiekarawanen ihre Beratung in den ersten Quartieren mit dem Ziel starten, die Sanierungsrate und -tiefe zu steigern und so langfristig klimaneutrale und resiliente Quartiere zu schaffen.

Klimareferat München bekommt Dutzende neue Mitarbeiter

Das Referat für Klima- und Umweltschutz erwartet in diesem Zuge viele neue Aufgaben, weshalb der Stadtrat außerdem zugestimmt hat, das Personal um knapp 70 neue Mitarbeiter aufzustocken.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte: "Unsere Vision eines klimaneutralen Münchens bis 2035 immer vor Augen, geht es nun ans Anpacken. Wir haben die Ärmel hochgekrempelt, und das Referat für Klima- und Umweltschutz hat ein Maßnahmenbündel geschnürt, mit dessen Umsetzung wir nun starten werden."

Reiter: "Städte wie München spielen eine besondere Rolle"

Besonders wichtig sei ihm die Vorreiterrolle Münchens in der Wärmewende. "Städte wie München spielen bei der Bekämpfung des Klimawandels eine besondere Rolle, denn es sind die großen Städte, die für den Großteil der Treibhausgas-Ausstoßes verantwortlich sind. Gleichzeitig sind es auch die Städte, die ein besonders großes Potenzial zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes aufweisen. Wir in München nehmen die Herausforderung an", so Reiter weiter.