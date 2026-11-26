Da der Gasteig demnächst saniert wird, ist die Münchner Stadtbibliothek auf der Suche nach einer neuen Unterstellmöglichkeit für ihre fünf Bücherbusse. Wie man helfen kann.

Nahezu täglich sind die fünf Bücherbusse der Münchner Stadtbibliothek in der Stadt unterwegs und versorgen an rund 80 Grundschulen Kinder mit Büchern, Spielen und anderen Medien und das bereits seit 1951. Jeder hat mehr als 250 PS – zusammen 1412 PS – und zwischen 4000 und 5000 Medien an Bord.

Für viele Kinder ist der Besuch im Bücherbus ein wichtiger Moment, denn sie können eigenständig entscheiden, was sie lesen und ausleihen möchten. "Unsere Bücherbusse leisten einen wichtigen Beitrag, damit alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft Zugang zu Bildung und Wissen bekommen", sagt Stadtbibliotheks-Direktor Arne Ackermann

Wegen Gasteig-Sanierung: Bücherbusse suchen neues Zuhause

Wenn die Busse nicht unterwegs sind, stehen sie in der Tiefgarage des Gasteig. Doch dort steht nun die Sanierung vor der Tür und die Bücherbusse brauchen jetzt ein neues Zuhause. Schon länger sind die Münchner Stadtbibliothek und die Gasteig München GmbH auf der Suche nach neuen Stellplätzen, bisher jedoch erfolglos.

Benötigt wird eine neue Halle oder Garage im Münchner Stadtgebiet, in der fünf bis sechs Busse abgestellt werden können. Folgende Anforderungen sollten die neue Unterbringung erfüllen:

mindestens 600 Quadratmeter Fläche

mindestens 3,70 Meter Deckenhöhe

Raumtemperatur von mindestens 5 Grad Celsius

Hausstrom, Toiletten und beheizbarer Aufenthaltsraum

geeignete Tore, möglichst zwei oder ein mittig gelegenes Tor

gute ÖPNV-Anbindung und eine gut befahrbare Zufahrt

idealerweise zwischen Stadtzentrum und Neuperlach Süd

Bei der Suche nach einem neuen Zuhause für die Bücherbusse bittet die Stadtbibliothek um Tipps aus der Münchner Bevölkerung. Wer eine passende Halle oder Garage kennt oder eine Idee hat, wie den fünf Bücherbussen geholfen werden kann, kann sich per Mail unter buecherbusse@muenchen.de an die Münchner Stadtbibliothek wenden.