Münchner Sport-Spektakel: Königsplatz wird zur riesigen Spielwiese

Am 5. Juli 2026 findet auf dem Königsplatz das 15. Münchner Sportfestival statt. Besucher können zahlreiche bekannte und weniger bekannte Sportarten kennenlernen und austesten sowie erfolgreiche Olympionikinnen treffen.

Im Rahmen des Sportfestivals auf dem Königsplatz wird auch wieder der Münchner Streetsoccer-Cup ausgetragen.

Wer gerne mal neue Sportarten kennenlernen und austesten möchte, dem wird beim 15. Münchner Sportfestival am 5. Juli 2026 einiges geboten. Von 10 bis 18 Uhr wird Interessierten auf dem Königsplatz eine Vielzahl von angesagten Trendsportarten bis hin zu außergewöhnlichen Fun- und Randsportarten angeboten.

Unzählige Sportarten: Königsplatz wird zur riesigen Spielwiese

Ob Pickleball, Disc Golf, Hochseilgarten, Skimboarding, Cricket, Kopfballtischtennis oder historische Kampfkünste: Besucher und Besucherinnen können die unterschiedlichsten Sportangebote hautnah und kostenlos ausprobieren. Sämtliches Equipment steht den Teilnehmern kostenfrei zur Verfügung, sodass jede Sportart unkompliziert getestet werden kann. Auch Sportler mit körperlichen Behinderungen sind als Teilnehmer sehr gerne gesehen.

Besondere Highlights beim beliebten Event des Referats für Bildung und Sport sind Deutschlands größter Ninja-Wettkampf "Minga Warrior", der Trickline Worldcup mit spektakulären Tricks und Sprüngen auf der fünf Zentimeter schmalen Line, die Street Floorball Tour, der Münchner Streetsoccer-Cup und ein Breakdance Battle.

Kraft und Geschicklichkeit sind beim Münchner Sportfestival auch gefragt. © Harald Wisthaler

Rund 50 Sportanbieter sind gelistet

Beim Streetsoccer-Cup des Bayerischen Fußball-Verbandes treten Teams in drei verschiedenen Kategorien an. Im Turniermodus "Jeder gegen Jeden" kämpfen vormittags Jungen- oder gemischte Teams des Jahrgangs 2016 jeweils im "Vier gegen Vier" um den Titel, mittags treten Inklusions-Teams der Jahrgänge 2011 und jünger an, und nachmittags geht es für Mädchen-Teams der Jahrgänge 2013 und 2014 um den Sieg.

Auch Sportler mit körperlichen Behinderungen sind als Teilnehmer beim Münchner Sportfestival sehr gerne gesehen. © Harald Wisthaler

Rund 50 Sportanbieter sind für das 15. Münchner Sportfestival gelistet. Erneut werden mehrere zehntausend Besucher erwartet. Weitere Informationen zum Festival findet man unter und auf der Instagram-Seite .

Olympia-Stars hautnah erleben

Am Olympiastand der Stadt München gibt es mittags ein Meet & Greet mit Olympionikinnen, mit Gelegenheit für Gespräche, Fotos und persönliche Begegnungen. Gerade für Kinder und Jugendliche werden die Spitzensportlerinnen hier unmittelbar erlebbar. Dass diese Begegnungen mehr auslösen können als einen schönen Moment, machen die fünf Festival-Botschafterinnen deutlich: Verena Bentele (12-malige Paralympics-Siegerin), Christina Hering (Leichtathletik 400 & 800 m), Natalie Geisenberger (Sechsfache Olympiasiegerin im Rennrodeln), Magdalena Matschina (Gold und Silber bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Rennrodeln) und Dajana Eitberger (Gold und Silber bei den Olympischen Winterspielen 2026 und Silber 2018 im Rennrodeln).

Neben vier weiteren Olympionikinnen wird auch die sechsfache Olympiasiegerin Natalie Geisenberger beim Sportfestival auf dem Königsplatz zu Gast sein. © Jiang Wenyao

Kostenlose Herz-Checks

Ein besonderer Service in diesem Jahr ist der kostenlose Herz-Check von Cardisio. Besucherinnen und Besucher des Sportfestivals können vor Ort eine Cardisiographie in Anspruch nehmen – einen präzisen 3D-Herz-Check mit KI-Auswertung zur Früherkennung eventueller Herzerkrankungen. Die Analysen finden von 10 bis 18 Uhr statt. Die Zahl der Termine ist jedoch begrenzt. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird der Großteil der Plätze online vergeben: Ab Mittwoch, 1. Juli, 19 Uhr, können Termine via gebucht werden. Ein kleines Kontingent wird zusätzlich vor Ort, für Kurzentschlossene, bereitgehalten.

Kostenloser Rollstuhl- und Rollator-Check

Erstmals gibt es beim Münchner Sportfestival auch einen kostenlosen Rollstuhl- und Rollator-Check. Kostenlos können Besucherinnen und Besucher prüfen lassen, ob ihr Hilfsmittel sicher unterwegs ist und das ganz ohne vorherige Anmeldung. Kontrolliert werden unter anderem Bremsen, Reifen und Reifendruck sowie die Fußbretter; bei Bedarf wird direkt vor Ort nachjustiert.