Münchner Society-Liebling Roger Fritz stirbt mit 85

Große Trauer um ein Multi-Talent: Der beliebte Star-Fotograf, Gastronom, Schauspieler und Regisseur Roger Fritz erleidet einen Schlaganfall. Seine Liebste Margit Friedrich zur AZ: "Es ist so furchtbar!"

Die schreckliche Nachricht mag und kann in der Münchner Gesellschaft niemand glauben, zumal er doch gerade noch so pumperlgsund auf seiner Vernissage am 9. November zu sehen war.

Leider ist es trotzdem wahr: Roger Fritz, der Münchner Tausendsassa, ist vergangenen Freitag mit 85 Jahren gestorben. Der beliebte -Star-Fotograf (Romy Schneider, Alain Delon), Gastronom ("Pappasito", "Mamasita", "Visconti"), Schauspieler und Regisseur, der Anfang der 60er Jahre beim großen Luchino Visconti assistiert und gelernt hatte, hatte einen Schlaganfall erlitten.

"Es ist so furchtbar! Ich kann es nicht glauben"

Seine Liebste Margit Friedrich, mit der er seit 45 Jahren glücklich war, zur AZ: "Es ist so furchtbar! Ich kann es nicht glauben. Der Roger war so gesund und plötzlich ist er einfach umgekippt."

Roger Fritz und Margit Friedrich. © Brauer

Sofort hatte sie den Notruf alarmiert, der ihn in eine Münchner Klinik gebracht hat. Dort erlag Roger Fritz seiner Hirnblutung.