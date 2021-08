Münchner Senior lotst Trickbetrügerinnen in die Falle

Ein Münchner Rentner wird von falschen Polizisten angerufen. Er lässt sich nicht reinlegen.

München - Es war Mittwochabend, als das Telefon beim früheren Sendlinger Kaufmann klingelte. Am anderen Ende: angeblich die Polizei. Die Lügengeschichte: In der Nachbarschaft sei eine Einbrecherbande geschnappt worden. Bei ihnen habe die Polizei eine Liste gefunden, auf der auch die Adresse des Sendlinger Seniors stehe. "Ja und jetzt?", fragte der Sendlinger.

"Sie sollten unverzüglich alle Wertgegenstände sowie Bargeld, das Sie zu Hause aufbewahren, sichern und an die Polizei übergeben", sagte der falsche Polizeibeamte. Der Senior antwortete: "Aber ich hab keine Wertgegenstände zu Hause, auch kein Bargeld."

Falsche Polizisten wollen Münchner Senior reinlegen

Der Anrufer ließ nicht locker, leitete an einen anderen Betrüger weiter. "Einer der Bankmitarbeiter kooperiert mit der Bande. Sie sollten Ihr Geld bei der Bank abheben und an uns übergeben", forderte ihn die zweite Stimme auf.

Auch hiervon ließ sich der Mann nicht beirren - und lockte die Betrüger in die Falle. Er täuschte vor, sofort das Geld abzuheben. "Mehr als 10.000 Euro", sagte er. Ein Treffpunkt wurde vereinbart. Dann rief der Sendlinger die echte Polizei an. Zwei Abholerinnen, eine Kosovarin (23) und eine Serbin (28), kamen am Donnerstagabend zur Haustüre. Da war die echte Polizei schon da. Bei einer Hausdurchsuchung bei den Frauen wurden mehrere Tausend Euro sichergestellt.