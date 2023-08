Münchner Schultüten-Spendenaktion für bedürftige Kinder

Bald sind die Sommerferien zu Ende und für viele Münchner Kinder beginnt der erste Ernst des Lebens – die Einschulung. Standesgemäß gehört zu diesem besonderen Tag auch eine liebevoll gefüllt Schultüte dazu. Doch nicht alle Eltern können ihren Kindern finanziell eine solche Schultüte schenken. Hier tritt das Hilfsprojekt "Bunte Münchner Kindl" auf den Plan, denn kein Kind soll am ersten Schultag ohne Schultüte dastehen.

München - Knapp drei Wochen sind es noch, dann enden in Bayern die Sommerferien und die Schule geht wieder los. Tausende Mädchen und Buben in München werden an diesem Tag ihre Einschulung haben. Und was gehört zu einem Erstklässler wie der Schulgong zur Pause? Eine gut und liebevoll gefüllte Schultüte bzw. ein Schulranzen mit Stiften, Heften, Federmäppchen und Malkasten. Doch Schulutensilien sind teuer und nicht jede Familie ist finanziell in der Lage, all diese Kosten zu tragen.

Seit 2015 werden jährlich bis zu 2.000 bedürftige Kinder unterstützt

Das Projekt "Bunte Münchner Kindl" der Stiftung "Wir helfen München" setzt sich dafür ein, dass alle Schulkinder gut ausgerüstet den Unterricht besuchen können. Seit dem Schuljahr 2015/16 hilft das Projekt jährlich bis zu 2.000 bedürftigen Kindern mit qualitativ guten Schulmaterialien, um damit die Chancengleichheit in der Schule zu fördern. Schirmherrin der Spendenaktion ist Petra Reiter, die Frau des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter.

Schultüten-Spende: Ausgrenzung soll vermieden und Integration gefördert werden

"Richtiges Schulmaterial ist der Grundstein für eine erfolgreiche Schulzeit. Damit möchten wir vom ersten bis zum letzten Schultag Ausgrenzung vermeiden, Integration fördern und Bildungsgerechtigkeit ermöglichen. Wir helfen Kindern, deren Eltern sich eine Grundausstattung für die Schule nicht oder kaum leisten können, unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht", wird Reiter bei Radio Charivari zitiert.

Da die Stiftung keinerlei staatliche Förderung bekommt, ist sie bei ihren Aktionen auf Spenden angewiesen. So auch dieses Jahr für die Aktion "Schultüten für alle!", im Rahmen dessen gefüllte Schultüten oder Schulranzen für bedürftige Kinder zum Schulanfang gesammelt werden. Helfen kann jeder. Gefüllte Schultüten oder auch einfach nur der Inhalt (z.B. Buntstifte, Knete oder Wachsmalkreiden, kleine Büchlein, Schreibhefte, Kartenspiele, Haarspangen oder auch Süßigkeiten, die nicht schmelzen) können von Freitag, 1. September bis Mittwoch, 6. September jeweils von 11 bis 17 Uhr im Reservierungsbüro des Hofbräuhaus am Platzl 9 (1. Stock) abgegeben werden.

Münchner Schultüten-Aktion: So können Sie spenden und helfen

Auch Geldspenden sind möglich, davon wird dringend benötigtes Schulmaterial organisiert, welches von den ehrenamtlichen Helfern in Schultüten oder Schulranzen gepackt wird. Es werden nicht nur Schulanfänger unterstützt, auch bedürftige Kinder in höheren Klassen werden mit notwendigem Schulmaterial versorgt.

Informationen, was die Schüler für den Unterricht benötigen, bekommt die Stiftung von zahlreichen Lehrern. Diese können sich beim "Bunte Münchner Kindl"-Projekt melden, wenn sie von einem Kind wissen, welches noch keine Schultüte hat. Auch Eltern können sich direkt per Mail an die Projektmitarbeiter wenden.

Neben Spenden jeglicher Art, sind auch interessierte Helfer herzlich willkommen, die beim Packen der Schultüten (ab 14 Jahren) oder beim Ausliefern an die Schulen (ab 18 Jahren) unterstützen wollen.

Abgabe der Schultüten-Spenden: 1. bis 6. September jeweils von 11 bis 17 Uhr im Reservierungsbüro des Hofbräuhaus (Am Platzl 9, 1. Stock).

Weitere Infos zur Schultüten-Spendenaktion sind im Internet unter zu finden. Interessierte Helfer können sich per Mail unter helfen@bunte-muenchner-kindl.de melden.

Spendenkonto: Bunte Münchner Kindl, Stadtsparkasse München, IBAN: DE59 7015 0000 0000 5734 44