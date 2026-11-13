Münchner S-Bahn am Wochenende von Bauarbeiten betroffen

Bauarbeiten sorgen regelmäßig für Sperrungen und Einschränkungen im S-Bahn-Netz der Landeshauptstadt. Auch am kommenden Wochenende. Was für Fahrgäste wichtig ist.

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich am Wochenende auf baustellenbedingte Einschränkungen einstellen. Betroffen sind die Linien S1, S2, S4, S6 und S8 - jeweils vom späten Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen. Zudem wird die Station Berg am Laim nicht angefahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Züge der S1 beginnen beziehungsweise enden statt am Leuchtenbergring am Ostbahnhof. Auch bei der S2 ist aus beiden Richtungen jeweils am Ostbahnhof Schluss, für die Weiterfahrt muss umgestiegen werden. Zudem fahren die Züge Richtung Erding dann bis Riem ohne Halt. Im weiteren Verlauf besteht ohnehin derzeit zwischen Markt Schwaben und Erding Ersatzverkehr mit Bussen.

Die S4 verkehrt nur zwischen Geltendorf und Pasing. Die Züge der S6 fallen zwischen Trudering und Gauting aus, wobei zwischen Pasing und Gauting Busse fahren. Bei der S4 halten sich die Unannehmlichkeiten in Grenzen: Die Züge nach Herrsching fahren am Leuchtenbergring abweichend von Gleis 4.