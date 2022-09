Münchner Polizist (53) stirbt bei Flugzeugabsturz in Mittelfranken

Ein Münchner Polizist und Pilot wollte mit dem Flugzeug von Oberbayern nach Unterfranken. Doch der Flug endete tödlich.

Thalmässing/München - Ein 53 Jahre alter Pilot aus München ist beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mittelfranken gestorben.

Wie die " " berichtet, handelt es sich bei dem Verunglückten um einen Münchner Polizisten. Der Polizeihauptkommissar arbeitete zuletzt in der Polizeiinspektion 14 (Westend). Der CSU-Arbeitskreis "Polizei und Innere Sicherheit" des Bezirksverbands München hat einen Trauer-Post veröffentlicht. "Wir trauern um unseren Kollegen und Freund, der gestern bei einem tragischen Unfall sein Leben verloren hat. In Gedanken sind wir bei seinen Angehörigen", heißt es im Beitrag.

Der Mann sei am Samstagvormittag um etwa 11.30 Uhr im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn mit einem Ziel in Unterfranken gestartet, teile die Polizei am Sonntag mit. Allerdings sei die Maschine etwa auf halber Strecke bei Thalmässing-Waizenhofen (Lkr. Roth) abgestürzt. Der Grund dafür war zunächst unklar.

Münchner war alleine im Flugzeug

Ein Passant beobachtete das Unglück und wählte den Notruf, wie es hieß. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Pilot bereits tot. Weitere Passagiere waren nicht an Bord.

Die Beamten sperrten die Absturzstelle auf einem Feld nahe dem Flugplatz Thalmässing-Waizenhofen großräumig ab. Nach Angaben des Sprechers, wurden mehrere Flugzeugteile in einem Radius von knapp einem Kilometer gefunden. Demnach habe der Mann keinen Kurs auf den nahe gelegenen Flugplatz gelegt.

Zur Ursache des Absturzes ermitteln nun sowohl die Polizei als auch Experten für Flugunfälle. Ob das regnerische Wetter in Zusammenhang mit dem Absturz steht, werde noch geklärt.