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Münchner Polizei klärt Serie von Radldiebstählen auf

Bei einer Kontrolle fallen Polizisten vier junge Männer aus Hamburg auf. Das Kennzeichen ihres Fahrzeugs ist als gestohlen gemeldet. In der Nähe des Transporters wurde eine ganze Reihe in München gestohlener Fahrräder gefunden und sichergestellt. 
Ralph Hub
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Bei einer Verkehrskontrolle gehen der Münchner Polizei vier mutmaßliche Fahrraddiebe ins Netz. (Symbolbild)
Bei einer Verkehrskontrolle gehen der Münchner Polizei vier mutmaßliche Fahrraddiebe ins Netz. (Symbolbild) © IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER

Mithilfe eines zuvor gestohlenen Generalschlüssels sollen vier junge Männer aus Hamburg in die Keller zweier Wohnblöcke in Neuperlach eingestiegen sein. Dort stahlen die Täter nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen insgesamt 28 teure Fahrräder. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Mutmaßliche Seriendiebe geraten in Polizeikontrolle

Am Dienstag gegen 1 Uhr nachts stoppte eine Streife ein Fahrzeug. Bei den Insassen handelte es sich um zwei 20-Jährige, einen 18-Jährigen und einen 22-Jährigen. Sie wohnen allesamt in Hamburg. Das Kennzeichen des Autos war als gestohlen gemeldet. Zudem wurden im Fahrzeug Einbruchswerkzeuge gefunden. Als die Polizisten den näheren Bereich absuchten, stießen sie auf einige der entwendeten Fahrräder, die zum Abtransport vorbereitet waren.

Haftbefehl gegen die Verdächtigen

Die vier Tatverdächtigen wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen alle einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen wegen schweren gewerbsmäßigen Bandendiebstahls übernimmt das Kommissariat 53.

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