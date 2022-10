Münchner Polizei gelingt Schlag gegen Callcenter-Betrügerbande in der Türkei

30 Personen sind laut Münchner Polizei in der Türkei festgenommen worden. Die Masche der Betrügerbande ist bekannt: Sie geben sich als falsche Polizisten aus und nehmen so arglose Menschen aus.

München/Mersin - Ermittlungserfolg für die Münchner Polizei und ihre Kollegen in der Türkei. Gemeinsam ist ihnen ein erneuter Schlag gegen international agierende Telefonbetrüger gelungen. Das teilten die Münchner Beamten am Mittwochmittag bei einer Pressekonferenz mit.

Am vergangenen Samstag sind demnach in der türkischen Provinz Mersin 30 Personen festgenommen worden und seitdem in Haft in der Türkei.

Münchner Polizei: Telefonbetrüger machten Millionen

Desiree Schelshorn, Münchens stellvertretende Leiterin der AG Phänomene, sagte am Mittwoch: "Seit mehreren Jahren wurden von den deutschen und türkischen Behörden langwierige Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Drahtzieher mehrerer Callcenter geführt sowie unter höchster Geheimhaltung auch länderübergreifend weitere Beweise gegen beteiligte Personen gesammelt."

Polizei und Staatsanwaltschaft informieren bei einer Pressekonferenz in München über die Festnahmen. © rah

Laut Oberstaatsanwalt Kai Gräber, Abteilungsleiter der Staatsanwaltschaft München I gegen organisierte Kriminalität, liefen die Ermittlungen in diesem Strafverfahren bereits seit 2020, sie seien "meist sehr komplex und langwierig".

"Die Telefonbetrüger haben ein kriminelles Netzwerk mit komplexen Infrastrukturen aufgebaut und damit in den zurückliegenden Jahren Millionenbeträge gemacht", erklärte Schelshorn.

Vermögenswerte in Höhe von 1,6 Millionen Euro sichergestellt

Die Kriminellen sollen als falsche Polizisten arglose Menschen vor allem in Bayern und Baden-Württemberg ausgenommen haben. Weiter sagt Schelshorn: "Einige Großfamilien haben sich mit dieser Betrugsmasche regelrechte Geschäftsstrukturen aufgebaut und werden versuchen diese fortzuführen."

Bei der aktuellen Aktion in Mersin, Izmir, Istanbul, Trabzon, Antalya und Denizli wurden laut Polizei insgesamt Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet fast 1,6 Millionen Euro und zahlreiche Computersysteme sowie Büroausstattung sichergestellt und danach digitalforensisch ausgewertet.

Erst vor Kurzem wurden Betrüger in der Türkei zu langen Haftstrafen verurteilt.