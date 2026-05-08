Münchner Polizei fahndet nach Mädchen wegen Unfallflucht

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit die Münchner Verkehrspolizei. Ein Radfahrer muss an der Isar einem Mädchen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzt er und verletzt sich. Das Kind und dessen Begleiter sind verschwunden.

Nach einem Radlunfall an der Isar in der AU fandet die Polizei nach einem Kind und dessen Begleiter. (Symbolbild)

Ein 40 Jahre alter Radfahrer aus dem Landkreis Mühldorf am Inn ist am Donnerstagnachmittag an der Isar entlang auf dem Karl-Müller-Weg in Richtung Maximiliansbrücke gefahren. Jenseits der Unterführung unterhalb der Ludwigsbrücke passierte es: Gegen 17.40 Uhr kam ihm ein unbekanntes Mädchen in die Quere. Laut Polizei musste der Radler dem Mädchen und seiner Begleitperson ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der Radler und verletzte sich. Der 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallkommando sucht Mann mit Mädchen

Der Mann und das Kind blieben nach Angaben der Polizei, bis der Rettungsdienst am Unfallort eintraf. Dann verschwanden aber beide, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt deshalb wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Identität der Begleitperson und des Kindes, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.