Münchner Polizei fahndet nach Mädchen wegen Unfallflucht
Ein 40 Jahre alter Radfahrer aus dem Landkreis Mühldorf am Inn ist am Donnerstagnachmittag an der Isar entlang auf dem Karl-Müller-Weg in Richtung Maximiliansbrücke gefahren. Jenseits der Unterführung unterhalb der Ludwigsbrücke passierte es: Gegen 17.40 Uhr kam ihm ein unbekanntes Mädchen in die Quere. Laut Polizei musste der Radler dem Mädchen und seiner Begleitperson ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der Radler und verletzte sich. Der 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Unfallkommando sucht Mann mit Mädchen
Der Mann und das Kind blieben nach Angaben der Polizei, bis der Rettungsdienst am Unfallort eintraf. Dann verschwanden aber beide, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt deshalb wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugenaufruf:
Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Identität der Begleitperson und des Kindes, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.
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