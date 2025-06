Ein Regionalzug in Richtung Kufstein bleibt bei Berg am Laim auf freier Strecke stehen. Rund 200 Fahrgäste werden evakuiert.

Am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, ist eine Regionalbahn auf freier Strecke, nahe dem Bahnhof Berg am Laim, liegengeblieben. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde aufgrund einer kaputten Oberleitung der Stromabnehmer des Zuges in Richtung Kufstein so schwer beschädigt, dass die Fahrt nicht fortgesetzt werden konnte.

Zug in München bleibt auf freier Strecke stehen – Feuerwehr evakuiert rund 200 Fahrgäste

Der Notfallmanager der Deutschen Bahn und der Bayerischen Regionalbahn, Bundespolizei und Polizei sowie die Feuerwehr München wurden alarmiert, um die Fahrgäste aus dem Zug zu evakuieren.

Die rund 200 Passagier wurden über Leitern aus dem Zug geholt und zur nahegelegenen Hermann-Weinhauser-Straße gelotst. Für sie wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet sowie auf die nahegelegene Tram-Haltestelle hingewiesen.

Die evakuierten Fahrgäste wurden über die Gleise zur nahegelegenen Hermann-Weinhauser-Straße gelotst. © Berufsfeuerwehr München

Wegen des Vorfalls war die Bahnstrecke für die Dauer des Evakuierungseinsatzes und der Bergung des Zuges gesperrt. Auf der betroffenen Route fielen laut Bahn und Bayerischer Regiobahn mehrere Züge aus – vor allem in Richtung Salzburg und Kufstein. Fernzüge wurden zudem über Gleise des Güterbahnhofs umgeleitet und waren um etwa 20 Minuten verspätet.