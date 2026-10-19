Der Mann und die Frau liegen abends im Bett, als zwei fremde Männer die Säulen am Eingang hochklettern. Wie die Einbrecher auf ihre Entdeckung reagierten.

Das Ehepaar lag entspannt am Samstagabend kurz vor 23 Uhr im Bett, als es draußen auf dem Grundstück vor der Villa plötzlich lebendig wurde. Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer waren gerade dabei, die Säulen am Eingang des luxuriösen Anwesens hochzuklettern. Vom ersten Obergeschoss aus wollten sie in das Gebäude einsteigen. Doch so weit kamen sie nicht.

Flucht in einem weißen Auto

Das Ehepaar stand auf und ging zur Eingangstür. Von dort konnten sie die Einbrecher genau sehen. Als die Bewohner laut riefen und drohten, die Polizei zu verständigen, machten sich die beiden Einbrecher ganz schnell davon. Sie stiegen laut Polizei vermutlich in einen weißen 1er-BMW und rasten davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der beiden gesuchten Verdächtigen.

Täter sind komplett schwarz gekleidet

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei durchgeführt. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die beiden Täter sind etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank, athletisch; dunkel gekleidet, schwarze Handschuhe, schwarze Sturmhauben.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Südliche Münchner Straße, Ludwig-Thoma-Straße, Adalbert-Stifter-Straße, Reinweg (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.