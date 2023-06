Münchner Kult-Lokal Roy: Gastro-Legende kommt ins Kino

Im Roy feierten einst Mega-Stars wie Michael Jackson oder Tina Turner. Ein neuer Film erinnert ans Lokal.

München - Es war ein Schock für die unzähligen Stammgäste. Nicht wenige waren geradezu in Tränen aufgelöst, als Ende 2020 das endgültige Aus des plüschigen Kult-Lokals Roy bekannt gegeben wurde.

Die Legende lebt

Dessen Fans von nah und fern trauern noch heute über den Verlust ihres "zweiten Wohnzimmers", mit dem auch die Münchner Gastronomie um eine weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Institution ärmer wurde. Das Roy ist zwar Geschichte, doch die Legende lebt: Jetzt kommt das legendäre Lokal ins Kino!

Franz Meiller bringt das Lokal auf die Leinwand

Dafür sorgt Franz Meiller, Münchens wohl erfolgreichster Künstler unter den höchst erfolgreichen Unternehmern. Als Produzent und Chronist erzählt Meiller die Geschichte der Bar-Legende, in der einst selbst Mega-Stars wie Luciano Pavarotti, Michael Jackson oder Tina Turner zu Gast waren. Meillers Film namens "Roy – Eine Legende geht zu Ende" wird im Rahmen des 40. Geburtstags des Münchner Filmfests gezeigt – vorab als sogenannte Pop-up-Veranstaltung bereits am 19. Juni in den Museum-Lichtspielen.

Üppig geschmückt und an den Wänden unzählige Fotos von Promis, die im Roy zu Gast waren. © Annette Baronikians

Etliche Roy-Fans kommen zu Wort

Nach der Uraufführung ist der "offizielle Bundesstart" am 22. Juni, wie die Museum-Lichtspiele vermelden und eine "cineastische Chronik einer versunkenen Epoche" versprechen. Viel ist öffentlich noch nicht bekannt über den Film. Die AZ weiß, dass wenige Tage vor dem finalen Ausräumen der Bar dort noch gedreht wurde und auch etliche Roy-Fans zu Wort kommen: Ottfried Fischer, Monika Gruber oder Chris de Burgh.

Hier lernte Chris de Burgh seine Frau kennen

Der irische Sänger hat eine ganz besondere Verbindung zum Roy: Er lernte dort einst seine spätere Ehefrau kennen. Bis heute verbindet Chris de Burgh eine enge Freundschaft mit Roy Dubowy, dem Namensgeber und Gründer der Kult-Bar. Deren Geschichte begann 1978. Damals übernahm Dubowy am Sendlinger-Tor-Platz das seit 1959 bestehende Café seiner Mutter. Mit Sitznischen, Mahagoni-Bar, Wandgemälden und immer wieder wechselnder, sehr üppiger Deko schuf der ebenso charmante wie perfekte Gastgeber seine Gastro-Legende. Von den unzähligen Promi-Besuchen zeugten die vielen Fotos der Stars an den Wänden.

Günter Grauer – ein würdiger Nachfolger

Nachdem Roy Dubowy seinen In-Treff 1999 verkauft hatte, fürchteten nicht wenige, dass dies das Ende des Lokals sein könnte. In Entertainer Günther Grauer, dem damaligen Roy-Geschäftsführer, wurde dann aber ein erfolgreicher Nachfolger gefunden. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Zudem stand eine Grundsanierung des Gebäudes an. Ende 2020 traf Grauer die schwere Entscheidung, das Nachtlokal für immer zuzusperren. Mit dem Kino-Film erlebt dieses nun eine Art Wiederauferstehung.

Beim berühmten Bar-Gründer Roy Dubowy (Mitte) feierte auch das einstige Traumpaar: Supermodel Claudia Schiffer und Magier David Copperfield. © Annette Baronikians

Ein neuer Dauerbrenner für die Museum-Lichtspiele?

Fest steht, dass Roy Dubowy und Günther Grauer im Film eine Hauptrolle spielen. Nicht unwahrscheinlich ist, dass die Museum-Lichtspiele, wo seit 1977 allwöchentlich die "Rocky Horror Picture Show" zu sehen ist, mit dem Roy-Film einen neuen Dauerbrenner bekommen. Fans des legendären Plüschlokals gibt's schließlich zuhauf.