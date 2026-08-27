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Münchner können den Check machen: Was möchte Ihr Herz Ihnen sagen?

Symptome einer Herzklappen-Krankheit richtig erkennen: In vier Herzklappen-Bussen untersuchen Mediziner vom 28. bis 31. August die Herzen der Münchner 
Eva von Steinburg |
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Münchner können jetzt den großen Herzcheck machen (Symbolbild).
Münchner können jetzt den großen Herzcheck machen (Symbolbild). © IMAGO

Atemnot wird oft als "normale Alterserscheinung" abgetan. Dabei können defekte Herzklappen dahinterstecken. Mit der Frage "Versucht Ihr Herz, Ihnen etwas zu sagen?" möchten führende Herzspezialisten aus der Stadt die Münchner sensibilisieren, einmal in sich hineinzuhorchen.

"Die Zeit läuft" ist der dramatische Slogan dieser ganz neuen Initiative für Herzklappengesundheit. Die Menschen sollen animiert werden, sich früh untersuchen zu lassen.

Initiative geht vom Deutschen Herzzentrum aus

Initiiert von Ärzten des Deutschen Herzzentrums in der Lazarettstraße – und in Zusammenarbeit mit dem LMU-Klinikum Großhadern sowie dem Herzklappenhersteller Edwards Lifesciences – stehen vier Busse an vier Standorten.

Am Sendlinger-Tor-Platz wir von Freitag bis Montag ebenfalls ein Bus stehen.
Am Sendlinger-Tor-Platz wir von Freitag bis Montag ebenfalls ein Bus stehen. © imago-images.

Von Freitag, 28. August bis Montag, 31. August, jeweils 8.30 bis 18.30 Uhr, stehen die Herzklappen-Busse am Sendlinger-Tor-Platz, vor Schloss Nymphenburg, an der Messe München (Westeingang) und an der Trambahnhaltestelle Schwabinger Tor.

Symptome erkennen

Für Passanten, vorerkrankte Menschen und auch junge Interessierte gibt es Broschüren, die eine Aortenstenose erklären. Informationen von Fachleuten sollen helfen, Symptome für eine Herzklappenkrankheit zu erkennen.

Die vier Busse sind Untersuchungs-Mobile, in denen die Münchner mehr über ihre persönliche Herzgesundheit erfahren können. Ob eine simple Herzuntersuchung per Stethoskop oder über ein EKG. Die Herzspezialisten laden zum Screening.

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