Münchner Klinik: Mordanklage gegen "Todespfleger"

Dem Mann wird vorgeworfen, zwei Morde und sechs Mordversuche und gefährliche Körperverletzungen begangen zu haben. Im November 2020 wurde der Fall bekannt.

München - Die Staatsanwaltschaft hat einen Krankenpfleger aus einer Münchner Klinik wegen zweifachen Mordes und sechs Mordversuchen angeklagt. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I der Deutschen Presse-Agentur.

Die Anklage sei bereits Anfang August zum Schwurgericht am Landgericht München I erhoben worden – wegen Mordes in zwei Fällen sowie wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen – und wegen Diebstahls. Die beiden Todesopfer waren laut Staatsanwaltschaft 80 und 89 Jahre alt.

"Todespfleger": Oberarzt wurde stutzig

Der Fall hatte im November 2020 erstmals Schlagzeilen gemacht. Damals teilten die Behörden mit, dass sie in drei Fällen wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermitteln. Seither waren die Ermittlungen deutlich ausgeweitet worden. Ein aufmerksamer Oberarzt am Klinikum rechts der Isar war stutzig geworden, die Klinik zeigte den Pfleger an.

Der Fall erinnert an den als "Todespfleger" bekannt gewordenen Patientenmörder Niels Högel, den das Landgericht Oldenburg 2019 wegen Mordes in 85 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt hatte.