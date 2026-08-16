Münchner Kirche in Brand – Polizei hat neue Erkenntnisse

In einer Kirche in Untergiesing ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste den Brand zunächst von innen bekämpfen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse der Polizei.

Update 16. August 11.38 Uhr: Wie die Polizei gegenüber der Abendzeitung berichtet, fand zum Zeitpunkt des Brands am frühen Samstagabend in der Kirche St. Helena in Untergiesing ein Gottesdienst statt. Der anwesende Mesner bemerkte demnach das Feuer und verständigte umgehend den Feuerwehrnotruf und evakuierte alle anwesenden Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Betrages.

Erstmeldung vom 15. August: Am frühen Samstagabend ist eine Kirche in der Fromundstraße in Untergiesing in Brand geraten. Gegen kurz vor 20 Uhr waren die Einsatzkräfte noch im Einsatz, um Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Das teilte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr auf Anfrage mit.

Brand in Kirche: Einsatzkräfte bringen Feuer schnell unter Kontrolle

Demnach ging bei der Feuerwehr am Samstag gegen 18.25 Uhr ein Notruf wegen eines Brandes ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie von außen zunächst nichts feststellen. Erst im Inneren der Kirche entdeckten sie Rauch und Flammen. Das Feuer war im Dachbereich des Mittelschiffs ausgebrochen. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand nach Angaben des Sprechers schnell unter Kontrolle. Dafür starteten sie von innen einen Löschangriff; von außen bekämpften sie die Flammen mit zwei Drehleitern. Dafür wurde das Dach der Kirche teilweise geöffnet.

Im Anschluss soll das Dach wieder wetterfest gemacht werden, heißt es vonseiten des Sprechers. Rund 70 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen waren vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen.