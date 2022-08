Münchner Kindheit in den 60ern: Badefreuden, Biergarten und bunte Botanik

AZ-Leser Rupert Moser zeigt uns Ausschnitte aus seiner Kindheit um 1965.

Das Bild entstand 1965, im Biergarten der Gaststätte Nußdorf an der Balanstraße.

Heute hat AZ-Leser Rupert Moser in seiner Fotokiste gekramt und zeigt uns Einblicke in seine Kindheit in den 60ern.

Wir sagen Danke für die schönen Erinnerungen!