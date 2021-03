Interview Münchner Hausarzt Dr. Ritter: "Bei uns bleibt keine Dosis ungenutzt"

Wolfgang Ritter vom Hausärzteverband in Bayern spricht mit der AZ über die Folgen der Impf-Entscheidung und welche Vorteile es bietet, wenn in Zukunft Bürger auch in Hausarztpraxen gegen Corona geimpfen werden können.

10. März 2021 - 06:22 Uhr | lma

"In Deutschland gibt es 75.000 niedergelassene Praxen, die in der Lage sind fünf Millionen Patienten pro Woche zu impfen", erklärt Allgemeinmediziner Wolfgang Ritter. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Pool/dpa