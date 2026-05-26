Münchner Hauptbahnhof für Zugverkehr teilweise gesperrt: DB gibt Entwarnung

Die Regionalbahnen fahren kurzzeitig nicht bis zum Hauptbahnhof, sondern nur bis zum Halt Donnersbergerbrücke. Die Hintergründe sind schnell geklärt.

Update, 11.51 Uhr: Die Deutsche Bahn hat Entwarnung gegeben. Wie eine Sprecherin der AZ auf Nachfrage erklärte, war die zwischenzeitliche Sperrung notwendig geworden, weil im Stellwerk eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Man habe dann entsprechend reagieren müssen, "doch glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm".

Erstmeldung, 11.35 Uhr: Nach AZ-Informationen können Züge der Regionalbahnen aktuell den Hauptbahnhof nicht anfahren. Die Regiobahn endet demnach seit etwa 11 Uhr bereits an der Donnersbergerbrücke. Die S-Bahnen fahren offenbar eingeschränkt. Die Bundespolizei hat vor Ort nach eigenen Angaben keinen Einsatz.