München ist nicht Berlin und es hat kein Neukölln. Aber die Köche, Bäcker und Gemüsehändler im Bahnhofsviertel geben sich größte Mühe, die Vielfalt des arabischen Raums trotzdem in die Stadt zu holen.

Die Landwehrstraße ist mit der Schiller- und der Schwanthalerstraße Kern des arabischen Viertels.

Wer in ein arabisches Land reist – nach Jordanien, in den Oman, nach Marokko oder Ägypten, der braucht Zeit. So viel gibt es zu entdecken und zu verstehen: Die malerisch gestalteten Moscheen, oftmals mit hellblauen Kuppeln, Basare mit Wannen voller Nüsse, Gewürze, frischen Kräutern, Stoffen und Handwerkskunst. Wilde Bergregionen, Wüsten mit imposanten Felsen. Und ein faszinierendes Zusammenspiel verschiedener Kulturen.

Aber eine größere Reise ist wegen des Budgets, fehlender Zeit oder Gesundheit nicht immer möglich. Deshalb ist es gut, dass es einen Ort wie das Bahnhofsviertel gibt! Ein Ort, mitten in der Stadt, der einem das Gefühl gibt, wieder mit dem Rucksack unterwegs zu sein.

Da ist er, der Klang arabischer Dialekte, ein quirliges Treiben auf der Landwehr-, der Schiller- oder der Schwanthalerstraße. Hier zwischen Bahnhof und Sonnenstraße fühlt sich alles etwas lebendiger und unvorhersehbarer an als im Rest der Stadt.

Eine angenehme Unordnung, wenn man gerade von Haidhausen aufgebrochen ist und durch Lehel und Altstadt geradelt ist. Hier sind die Gehwege um 23 Uhr nicht leer gefegt, kein beklemmendes Gefühl ganz alleine unterwegs zu sein. Zwar sind die Straßenzüge hier schmuckloser, enger, es gibt mehr Plastikreklame und weniger Grün und Sitzgelegenheiten. Aber die Atmosphäre vor und in den Läden und der herzliche Umgang in den Restaurants hat ihren eigenen Zauber!

Arabisches Flair im Münchner Bahnhofsviertel: Jemenitisch Essen in der Landwehrstraße

Kurz von der Sonnenstraße abgebogen, steht man schon vor dem Tor zum Jemen. Das berühmte Restaurant "Bab al Yemen" ist geräumig – etwa 20 Tische finden darin Platz. "Abends haben wir manchmal eine richtige Schlange auf dem Gehweg", sagt Fouad Mohammed (44). Der Manager arbeitet seit der Eröffnung 2021 hier. Das Lokal ist längst zur Instanz geworden im Bahnhofsviertel.

Hier fühlen sich arabisch gelesene Familien mit Schulkindern genauso wohl wie die internationale Reisegruppe, die jetzt am Fenster sitzt. Weiter vorne drängen sich sechs weiße Männer zum Mittagessen um einen Tisch - uniform in hellblauen oder weißen Hemden. An vielen anderen Tischen wird arabisch gesprochen, manche Frauen tragen Hijab.

Serviert werden Eintöpfe, Reisgerichte mit Gemüse oder Fleisch aus dem Holzkohleofen. Das bestellte Hähnchen auf gebackenem Reis ist in Kumin eingelegt. Es zerfällt beim Schneiden, so zart ist es. "Das Fleisch lag auch vier Stunden im Holzkohleofen", sagt Mohammed. Dazu serviert er würzigen Çay, Tee mit Milch, Kardamom, Nelken und ein bisschen Zimt.

Fouad Mohammed ist Manager im Restaurant Bab al Yemen. Das jemenitische Lokal wurde 2021 eröffnet. Seitdem läuft der Holzkohleofen hier fast ununterbrochen und die Tische sind gut besucht. Wer am Abend kommen will, sollte vorher reservieren. © Helena Ott

Die Durchreiche zur Küche ist ein runder Bogen. Kellner nehmen hier Steinschalen mit noch blubberndem Inhalt auf und servieren. Die großen dünnen Fladenbrote, die "Moualwah" haben genau die gewünschte Konsistenz: "fläddrig-teigig" mit einzelnen knusprigen, dunkel gerösteten Stellen.

Hier in Deutschland verbinden viele den Jemen zuerst mit dem anhaltenden Bürgerkrieg. Fouad Mohammed und seine Köche und Kellner – es sind an diesem Tag alles Männer – zeigen ihren Gästen, welche reiche kulinarische Tradition das Land hat. Die Gerichte seien absichtlich nicht so scharf, wegen der verschiedenen Gäste.

Aber sonst ist das Lokal herrlich unangepasst. Die Kellner servieren in Freizeitkleidung. Vor dem Essen drapieren sie kleine Plastiktischdecken auf den Tischen – das erleichtert den schnellen Wechsel für neue Gäste. Die Wände sind dezent mit dunkelroten Stoffen mit bunten Karos dekoriert.

In einem Raum weiter hinten ist ein Gebetsraum eingerichtet. Seit mehrere Hinterhof-Moscheen im Bahnhofsviertel wegen Brandschutzregeln schließen mussten, bietet das Bab al Yemen jetzt einen eigenen Rückzugsort zum Beten.

In kleinen Bäckereien wird Fladenbrot traditionell gebacken. © Helena Ott

Von inhabergeführten Läden geprägt

Tritt man zurück auf den Gehweg, Blick Richtung Paulskirche, entfaltet die Landwehrstraße ihr gesamtes Repertoire: große Auslagen von frischem Gemüse, algerische, syrische, afghanische, kroatische, griechische oder türkische Imbisse und Restaurants; von Cevapcici bis Shawarma. Bei einem der zahlreichen Herrenfriseure wird gerade ein kleiner Junge auf ein Polster auf dem Friseurstuhl gehieft. Dazwischen typische Importwarenläden mit Teekesseln, Reiskochern, Shishas oder Gläsern voller Nüsse oder dunkelrote Safranfäden.

Nachtisch vom Süßwarenladen Nawa

Immer wieder kreuzen Lieferwagenfahrer und Händler den Gehweg, um ihre Waren zu übergeben. Die drei, vier Straßenzüge zwischen Sonnenstraße und Bahnhof sind auch ein Ort, an dem man aufeinander achtet – so kommt es einem schnell vor. Als einem auf dem Gehweg unbemerkt ein Notzizettel herunterfällt, wird man direkt von mehreren Passanten angesprochen.

Für den Nachtisch empfiehlt sich eine arabische Patisserie. Kurze Zeit später steht man vor Leith Mohamad und seiner üppigen, goldig-glänzenden Auslage.

Leith Mohamad betreibt einen Süßwarenladen mit frischem Baklava, Künefe und anderen Köstlichkeiten. © Helena Ott

Sein Süßwarenladen Nawa sieht aus, wie man ihn auch in Amman oder Damaskus finden könnte: große Bleche mit Baklava, Frischkäsegebäck und Plätzchen mit Dattelfüllung.

Die Theke ist rosegold ausgekleidet. Aber man muss auch mit der Zeit gehen: Zwei Schulkinder am Tisch nebenan haben gerade dreifarbigen Monster-Slush von Leith Mohamad bekommen. Als Nächstes schiebt der Konditor ein Stück Künefe in den Ofen. Eine raffinierte Süßspeise mit Mozzarella, Grießteig und Pistazien. Er serviert sie warm, dazu eine Tasse Kaffee. So wird auch der Nachtisch zum Genuss und aktiviert weitere Reiseerinnerungen, aber auch Fernweh.

Mohamads Geschäft auf der Landwehrstraße heißt Nawa. © Helena Ott

Der türkische Supermarkt Verdi

Wer davon etwas für zuhause konservieren möchte, der ist bei Verdi an der richtigen Adresse. Der verwinkelte, türkische Supermarkt ist einer der größten seiner Art in München. In der Obst- und Gemüseabteilung schimmern Melonen, riesige Granatäpfel, Artischokenherzen und Paprika in satten Farben. Von einer großen Auswahl Tahinpaste bis zu Kardamom, Metzgerfleisch, Walnüssen und essreifen Feigen findet man hier alles für arabische Tagträume oder für verschiedene regionale Gerichte.

Bei Verdi gibt es eine eigene Theke mit Olivensorten. © Helena Ott

Das Münchner Bahnhofsviertel

Im Münchner Bahnhofsviertel finden sich Einflüsse aus dem arabischen Raum, der Türkei, Griechenland, Italien und den vormals jugoslawischen Staaten. Am dichtesten reihen sich in der Landwehrstraße, 830 Meter lang, die Herrenfriseure, Gemüseläden, Geschäfte für Import- und Süßwaren aneinander. Besucher können Gerichte aus über 20 Ländern probieren. Einzelne Rotlichtläden stammen noch aus der Besatzungszeit und führen hier eine Koexistenz.