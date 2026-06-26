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Münchner Friedhöfe verbieten ab sofort Grablichter

Bis auf Weiteres ist auf den städtischen Friedhöfen die Verwendung von Grablichtern untersagt. Der Grund ist nachvollziehbar.
Andre Wagner
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Auf den Städtischen Friedhöfen in München gibt es derzeit ein Grablichtverbot. (Symbolbild)
Auf den Städtischen Friedhöfen in München gibt es derzeit ein Grablichtverbot. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Auf den städtischen Friedhöfen gilt mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ein Verbot von Grablichtern. Dies betrifft sowohl frei stehende Kerzen als auch solche in Laternen. Grund für diese Maßnahme ist die aktuell anhaltende Trockenheit und die extrem hohe Brandgefahr die damit verbunden ist.

Auch die Verwendung von batteriebetriebenen Grablichtern ist untersagt, da diese aus der Entfernung nicht von brennenden Kerzen unterschieden werden können und dadurch eine schnelle Gefahreneinschätzung und Intervention durch die Friedhofsmitarbeitenden erschweren.

Friedhofsverwaltung warnt vor Brandgefahr

Die Friedhofsverwaltung appelliert eindringlich an alle Besucherinnen und Besucher, in dieser Zeit vollständig auf das Rauchen auf dem Friedhofsgelände zu verzichten und weist darauf hin, dass schon ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel oder Zündholz bei der derzeit trockenen Vegetation schwerwiegende Brände auslösen kann.

Um die Einhaltung des temporären Verbots sicherzustellen, wird es Kontrollen auf den Friedhofsanlagen geben.

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3 Kommentare
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  • Frale vor 15 Stunden / Bewertung:

    Das man auf so was hinweisen muss ist schon traurig. Der normale Menschenverstand sollte das eigentlich als normal ansehen.

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  • FRUSTI13 vor 15 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Frale

    Normaler Menschenverstand ist leider massiv auf dem Rückzug!

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  • AK1 vor 13 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Frale

    Gut dass Sie den normalen Menschenverstand so gut kennen. Ich bin mir grade nicht so sicher, dass die Brandgefahr in Friedhöfen zwingend höher ist als sonst in der Stadt... Wenn ich das Heu so sehe da wo früher Gras gewachsen ist und von Krause höre, dass aufgrund der Wasserknappheit nicht gegossen wird, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass eine Kippe da etwas anrichten könnte.
    Wie es zu schaffen ist, mit einem Grablicht einen Brand zu entfachen, wäre dann noch zu klären.

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