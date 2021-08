Münchner Flughafen nutzt Corona für Startbahnsanierungen

Der Münchner Flughafen will bis in den Herbst mit nur einer Startbahn auskommen.

München - Nach der dreimonatigen Sanierung der südlichen Bahn soll nun bis Anfang Oktober die nördliche instandgesetzt werden, wie die Flughafengesellschaft am Montag mitteilte. Unter anderem sollen Teile der Beton- und Asphaltdecken erneuert werden.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es auch am Münchner Flughafen seit einem Jahr sehr viel weniger Flüge, so dass die Sperrung einer Landebahn in den vergangenen Monaten keine Kapazitätsprobleme verursacht hatte.

Ansonsten hätten in normalen Zeiten die Bautrupps nachts anrücken müssen, wenn nicht geflogen wird.