Münchner flieht vor Polizeikontrolle und kracht mit Auto gegen einen Baum

Einer Polizeistreife ist in der Nacht auf Freitag in Milbertshofen ein Opel aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer stoppen wollen, gibt er Gas. Der Beginn einer Verfolgungsjagd quer durch den Münchner Norden. Die Beamten finden beim Fahrer eine gefährliche Substanz.

Ein 38-Jähriger hat auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut udn flieht anschließend zu Fuß. Der Mann wird festgenommen. (Symbolbild)

Zwei Polizisten ist in der Nacht auf Freitag bei einer Streifenfahrt am Frankfurter Ring ein Opel aufgefallen, der in Richtung Föhringer Ring fuhr. Die Beamten wollten das Auto stoppen und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Doch der Fahrer gab Vollgas und versuchte, seine Verfolger abzuschütteln.

Verfolgungsjagd mit Blaulicht und Martinshorn

Die Polizisten signalisierten dem 38-Jährigen, dass er anhalten solle. Als der Fahrer Vollgas gab, schalteten die Beamten an ihrem Streifenwagen Blaulicht und Martinshorn ein und nahmen die Verfolgung auf. Über den Außenlautsprecher forderten sie den Fahrer dabei immer wieder auf, anzuhalten.

Als der Opel-Fahrer auf der Flucht vor der Polizei schließlich gegen 2.35 Uhr nachts in die Schmalkaldener Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Baum. Der 38-Jährige sprang aus dem Opel und rannte davon. Auf dem Beifahrersitz blieb ein in München lebender Ukrainer (39) zurück, der Mann war angetrunken. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte er etwa 1,2 Promille im Blut. Er wurde vor Ort festgenommen und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, so die Polizeisprecherin.

Verdächtiger versteckt sich in Parkhaus

Mehrere Streifen der Polizei setzten die Fahndung nach dem Geflüchteten fort. In einem Parkhaus konnten sie den Mann schließlich stellen und festnehmen. Es handelte sich um einen 38-Jährigen in München wohnenden Griechen. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten Drogen, eine geringe Menge Crack. Als der 38-Jährige im Auto gegen den Baum krachte, verletzte er sich nach Polizeiangaben leicht. Er hatte eine Wunde an der Hand und Kratzer. Er wurde zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und blieb dort stationär.

Ermittlungen auch wegen eines Drogendeliktes

"Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Feststellung der Fahrereigenschaft übernommen", so die Polizeisprecherin. Es wird ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.