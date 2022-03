Münchner Feuerwehr löscht zwei Brände im Freien - und warnt

Aus ungeklärter Ursache hat es am Sonntagabend in München zweimal draußen gebrannt. "Vermeiden Sie feuergefährliche Handlungen im Freien", warnt die Feuerwehr angesichts der jetzt schon länger anhaltenden Trockenphase.

Die Feuerwehr brachte das Feuer auf der etwa 50 Quadratmeter großen Freifläche in der Lauinger Straße schnell unter Kontrolle.

München - Am Sonntagabend hat es in Moosach und in Obergiesing jeweils im Freien gebrannt.

Feuer in der Lauinger Straße in Moosach: Anwohner löschen zunächst selbst

Wie die Feuerwehr berichtet, war zunächst gegen 19.30 Uhr von einer Passantin ein Flächenbrand in der Lauinger Straße gemeldet worden. Der Brand breite sich zügig aus, erste Löschmaßnahmen der Anwohner verzögerten ein Ausbreiten des Feuers ein wenig, so die Anruferin.

Die etwa 50 Quadratmeter große, brennende Freifläche löschten dann die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig unter Atemschutz und mit zwei Schnellangriffseinrichtungen. Eine an den ersten Löschmaßnahmen beteiligte Person hatte Rauch eingeatmet und wurde vor Ort durch medizinisches Personal des Hilfeleistungslöschfahrzeugs untersucht.

Altpapiercontainer brennt in Perlacher Straße in Obergiesing

Drei Stunden später informierte ein Anwohner die Feuerwehr über einen brennenden Altpapiercontainer in der Perlacher Straße.

Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs löschte das Feuer und stellte sicher, dass sich der Brand nicht doch noch ausbreitet. Der Schaden an dem Container ist erheblich, verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist in beiden Fällen unklar. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass aufgrund der lang anhaltenden Trockenphase draußen eine erhebliche Brandgefahr bestehe: "Vermeiden Sie daher feuergefährliche Handlungen im Freien."