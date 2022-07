Münchner Erdgas: Preisexplosion für 2023 erwartet

Mehr als das Dreifache wird Erdgas nächstes Jahr kosten, sagt der Chef der Münchner Stadtwerke in einem Interview.

München - Noch beziehen Münchner Kunden bei den Stadtwerken (SWM) Gas zu Preisen vom vergangenen Jahr. Der Preisschock kommt dann 2023 "mit ganzer Wucht", wie SWM-Chef Florian Bieberbach in einem am Sonntag sagt.

Die Großhandelspreise seien in den vergangenen Wochen "erneut dramatisch nach oben gegangen", so Bieberbach. "Das sind schon wahnwitzige Preisanstiege".

SWM: Von Erdgas zurück auf Heizöl

Die Stadtwerke haben auch Maßnahmen ergriffen, um der Gaskrise entgegenzuwirken: Ein großes Heizkraftwerk wurde von Kohle auf Gas umgestellt, zwei Heizwerke werden laut Bieberbach "von Erdgas wieder zurück auf Heizöl" umgestellt.

Dass die Bundesregierung sich dagegen entschieden hat, das Atomkraftwerk Isar 2 länger laufen zu lassen, akzeptiert Bieberbach. Die Versorgungsprobleme bestünden nicht beim Strom, sondern bei der Wärme: "Da hilft uns das Kernkraftwerk nicht viel".

Münchner sparen (noch) nicht

Was der Stadtwerke-Chef auch sehen kann: Bei den Münchner Privathaushalten ist es offenbar noch nicht angekommen, dass sie selber Gas sparen könnten – oder sollten: "Wir sehen bisher keine Verhaltensänderungen, die Leute sparen kein Erdgas", so Bieberbach. Es werde genau so viel verbraucht wie in vergangenen Jahren zu vergleichbaren Temperaturen.