Münchner Dantebad: Mann begrapscht zwei Mädchen im Schwimmbecken

Zwei 12 und 14 Jahre alte Schülerinnen aus München sind am Wochenende im Dantebad von einem 37-Jährigen nach Polizeiangaben sexuell belästigt worden. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Die beiden 12 und 14 Jahre alten Mädchen aus München waren am Samstag gegen 19.15 Uhr im Schwimmbecken des Dantebades in Neuhausen. Die 14-jährige Schülerin schwamm nach Polizeiangaben in einem der Außenbecken, als ein ihr unbekannter Mann auf sie zuschwamm und sie oberhalb ihres Badeanzugs im Intimbereich berührte. Der Täter ließ anschließend von dem Mädchen ab, so ein Polizeisprecher, und verschwand.

Beide Mädchen wurden offenbar Opfer desselben Täters

Die 14-Jährige lief zu ihrer 12-jährigen Freundin und erzählte ihr von dem Vorfall. Die Freundin war, wie sie berichtete, offenbar von demselben Mann auf die gleiche Art und Weise angefasst worden. Die Schülerinnen rannten zum Schwimmmeister. Der verständigte die Polizei. Der Schwimmmeister konnte zudem den Verdächtigen bis zum Eintreffen einer Streife festhalten. Der Tatverdächtige, ein 37-Jähriger mit pakistanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Verdächtige wurde wegen eines sexuellen Übergriffs angezeigt und einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl gegen den 37-Jährigen. Das Kommissariat 17 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.