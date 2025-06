Münchner CSD-Chef im Interview: "Kleinkriegen wird man den CSD nie"

Alexander Kluge hat viele Jahre Erfahrung als Organisator des CSD. Trotzdem ist er aufgeregt. Mit der AZ spricht er über seine Gedanken vor dem bunten Großereignis.

Er ist Geschäftsführer des CSD München und organisiert zum 25. Mal den Demonstrationstag für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und queere Menschen (LGBTQIA+) mit. Er erinnert sich noch gut an seinen allerersten Christopher Street Day in München.

Alexander Kluge, der Chef des Christopher Street Day in München, kennt den CSD noch aus den 1990er Jahren. © privat

Der CSD-Chef verrät der AZ im Interview, weshalb er vor Samstag nervös ist

AZ: Herr Kluge, 1980 fand der erste Christopher Street Day in München statt. Heuer, am 28. und 29. Juni, soll er besonders groß werden. Macht Sie das vorfreudig oder auch nervös?

ALEXANDER KLUGE: Nervös bin ich immer – das ist wie bei einem Schauspieler, bevor er auf die Bühne geht. Da steigt das Lampenfieber. Aber unser Team arbeitet gerade auf Hochtouren, alle sind super motiviert und freuen sich auf den CSD. Klar, in der heutigen Zeit, mit all den schwierigen Themen und der unsicheren Lage, bleibt im Hinterkopf ein mulmiges Gefühl. Trotzdem gilt: Wir feiern jetzt erst recht und lassen uns das nicht verbieten.

Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten CSD-Besuch?

Das war vermutlich 1991 oder 1992 in München. Es war eine Fahrraddemo. Mit vielen anderen schwulen Männern und lesbischen Frauen fuhr ich vom St.-Jakobs-Platz zur Münchner Freiheit. Wir hatten uns Regenbogenflaggen an die Räder gehängt – das war spektakulär und aufregend.

Sie verbindet also eine lange Geschichte mit dem CSD. Wie blicken Sie heute auf die Entwicklung des CSD zurück?

Absolut positiv! Der CSD ist über die Jahre stetig gewachsen – sowohl was die Besucherzahlen angeht, als auch wie selbstverständlich es heute ist, die Regenbogenflagge zu zeigen und den CSD zu unterstützen. Das zieht sich durch alle Bevölkerungsgruppen. Die Münchner Community feiert zusammen mit allen Münchnerinnen und Münchnern.

Gibt es auch Herausforderungen?

Ja, gerade jetzt sind wir an einem möglichen Wendepunkt. Es gibt leider auch Gegendemonstrationen, zum Teil aggressiv von rechten und rechtsextremen Gruppen, vor allem im Osten Deutschlands, aber auch im ländlichen Bayern und anderswo. Da ist das noch einmal ganz anders als hier bei uns. Aber meine grundsätzliche Botschaft ist: Den CSD wird es immer geben. Die Frage ist nur wie und in welcher Form, aber kleinkriegen wird man den CSD nie.

Was sind die wichtigsten politischen Botschaften beim CSD dieses Jahr?

Unser Motto ist „Liberté, Diversité, Quérité“ – angelehnt an die Französische Revolution. Es geht darum, dass Freiheit, Vielfalt und selbstbestimmte queere Liebe gerade bedroht sind. Besonders durch den Rückschritt, den wir in den USA durch politische Entwicklungen beobachten. Man wird sehen, ob das alles nur eine kleine Delle hinterlassen oder langfristige Folgen haben wird. Gerade sieht es jedenfalls nicht gut aus.

Umso wichtiger scheint der CSD für die Münchner dieses Jahr. Sind Sie zufrieden bei der Zusammenarbeit mit der Stadt?

Ja, grundsätzlich ist die Zusammenarbeit super. Zum Beispiel stellt die Stadt die Barrikaden für das Straßenfest. Wir müssen dann Personal organisieren, was auch teuer ist, aber die Stadt unterstützt uns, so gut sie kann.

Was wollen Sie Menschen außerhalb der queeren Community sagen, die den CSD unterstützen könnten?

Kommt vorbei, schaut es euch an, redet mit den Leuten und zeigt Solidarität und Unterstützung. Das wäre wirklich schön.